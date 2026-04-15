Peligro de derrumbe: disminuye la cantidad de aulas que deben ser clausuradas en Concepción, según informes técnicos

La directora departamental de Educación, Myrian Centurión, dijo que se realizaron las verificaciones técnicas en las instituciones donde los directores informaron, mediante la microplanificación, que las aulas corrían peligro de desplomarse. Luego de los informes de los profesionales, la cantidad, de 104 en total, disminuyó.

Solo faltan los informes de los distritos de Yby Yaú y Azotey, indicó la funcionaria.

Explicó que en el distrito de Concepción, los directores habían informado sobre un total de 49 aulas y durante la verificación técnica se detectaron 16 salas que deben ser inhabilitadas. Asimismo, se clausuraron 18 baños y los técnicos concluyeron que tres son los que ya no se podrán utilizar, explicó Centurión.

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Agregó que en el distrito de Sargento José Félix López, más conocido como Puentesiño, se tienen dos aulas que corren peligro de derrumbe; allí la municipalidad local financiará los trabajos para el mejoramiento de las mismas. En tanto, en el distrito de San Alfredo, una institución educativa ha sido beneficiada por el proyecto TAPE, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), mencionó.

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Finalmente, indicó que cuando tenga todos los informes técnicos se realizarán las conversaciones con los intendentes, la gobernación y el MEC para definir cómo se realizarán las financiaciones de las obras.