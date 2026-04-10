Santaní: sanitario de una escuela está por derrumbarse y la comunidad educativa pide la construcción de otro

La Escuela Básica Nº 6.193 San Isidro cuenta con cinco aulas y tiene 80 alumnos, desde el jardín de infantes hasta el noveno grado, en los turnos mañana y tarde. La comunidad educativa tiene como prioridad la construcción de un baño sexado, aunque también se necesita una sala de clases y otra para la dirección.

La directora de la escuela San Isidro, profesora Aquilina Larrea, se refirió a la situación en la que se encuentra el viejo sanitario que utilizan los educadores junto con los alumnos de ambos turnos. El lugar, desde el año pasado, ya venía presentando algunas fisuras, pero hace aproximadamente un mes el problema empeoró por el hundimiento de una parte del piso, según señaló.

Lea más: Siguen dando clases en un pabellón que está por derrumbarse en San Estanislao

Pedido a la Municipalidad

La docente indicó que, tras el empeoramiento de la situación del sanitario, comunicaron el caso a la Municipalidad de Santaní, a cargo del intendente Agustín Ovando (ANR-HC), a través de una nota, con el propósito de conseguir la construcción de otro baño sexado.

“Aparte de este pedido que tenemos, nos faltan más espacios físicos para un mejor desenvolvimiento, como la construcción de una sala de clases y otra para la dirección, que desde hace varios años funciona en el antiguo pabellón de madera, que ya no está en condiciones para ser utilizado”, añadió la educadora.

Dijo que solicitaron la ejecución de estas mejoras a la Gobernación de San Pedro, administrado por Freddy D’ecclesiis (ANR-HC).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los padres de familia de la escuela, Teodosio Duarte y Marisa Fernández, coincidieron en la necesidad de solucionar lo antes posible el problema del sanitario, atendiendo que la comisión de la ACE se encuentra imposibilitada para realizar este trabajo, señalaron.

Se dará respuesta al reclamo

El secretario general de la Municipalidad de Santaní, Ramón Niz, dijo que se está viendo la manera de dar una respuesta favorable al reclamo de los padres y docentes, atendiendo la urgencia del caso.