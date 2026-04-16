Hospital de Clínicas pone fin a la espera y reactiva trasplantes hepáticos

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) y el Hospital de Clínicas, obtuvieron oficialmente la certificación para operar como Centro de Trasplante Hepático de adolescentes y adultos. La habilitación, de carácter provisorio, fue otorgada por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) a través del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).

El doctor Hugo Espinoza, director general del INAT, junto al doctor Lino Marcelo Pederzani, director médico, y la doctora Fabiola Estigarribia, encargada de habilitaciones, hicieron entrega oficial del certificado de acreditación al doctor Jorge Giubi, director Asistencial del Hospital de Clínicas.

El doctor Espinoza señaló que la entrega es resultado de diversas reuniones técnicas orientadas a reactivar el programa de trasplante hepático en el Hospital de Clínicas. “Tras una rigurosa verificación documental y presencial de las instalaciones, confirmamos que las condiciones están dadas. Por ello, otorgamos una habilitación provisoria para adultos y adolescentes, permitiendo el reinicio del programa a la brevedad posible”.

Trasplante hepáticos en Paraguay evitará desarraigos

La doctora Estigarribia subrayó que se trabajará de forma articulada con el INAT para ofrecer solución terapéutica a nivel local, para evitar que los pacientes deban “migrar al extranjero en busca de tratamientos complejos”.

El doctor Giubi, explicó por su parte que la certificación otorgada por el INAT es un acto administrativo que avala el cumplimiento de todos los requisitos técnicos para operar como Centro de Trasplante Hepático en adultos y adolescentes.

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El médico detalló que por el momento, la habilitación es provisoria mientras concluye el trámite documental. Sin embargo, aseguró que la verificación in situ ya fue realizada con éxito, confirmando que la institución cumple rigurosamente con todos los protocolos de seguridad.

“Este tipo de cirugías no se realizan en otros centros asistenciales del país, lo que obliga a muchos compatriotas a buscar soluciones en el extranjero, donde el acceso es cada vez más limitado y complejo. Con esta reactivación, asumimos el compromiso de brindar una respuesta local, mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes y ofreciéndoles la terapia definitiva que sus patologías requieren”, expresó Giubi.

El caso de Diego Mendoza

Diego Mendoza, es un joven paraguayo de 30 años, que requiere de un urgente trasplante hepático. Diagnosticado con cirrosis de etiología autoinmune e hipertensión portal en etapa crítica, el joven padre de dos niños, se encuentra en un estado crítico.

El una entrevista que Diego realizó para ABC el pasado 9 de abril, contó que desde que fue diagnosticado en 2021, el sistema de salud paraguayo le niega un trasplante, instándolo a buscar costosas soluciones en el extranjero que su precaria economía le impide alcanzar.

“Lo único que me gustaría es tener una segunda oportunidad para poder estar con mis hijos, para salir adelante. Me considero joven todavía, tengo 30 años y quisiera tener un futuro, pero lastimosamente acá, en Paraguay, me están matando”, había dicho con mucha pena.