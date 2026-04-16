Humaitá: asisten a afectados por temporal

El “día después” en Humaitá muestra a una comunidad golpeada pero solidaria. Desde tempranas horas de este jueves, vecinos organizados realizaron las tareas de despeje de ramas y troncos que quedaron esparcidos en distintos sectores.

Además, llevaron a cabo la limpieza de viviendas que sufrieron importantes daños materiales, principalmente por el desprendimiento de techos a causa de los intensos vientos.

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Según los datos recabados y verificados, al menos 63 viviendas resultaron afectadas por el fenómeno climático. Sin embargo, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, informó que la asistencia inmediata está siendo focalizada en unas 24 familias que registran mayores pérdidas.

Durante la jornada, funcionarios de la SEN y de la Gobernación de Ñeembucú se hicieron presentes en la zona para coordinar las acciones de ayuda y evaluación de daños. El trabajo conjunto busca agilizar la respuesta ante la emergencia y brindar contención a los damnificados.

Por su parte, Rolando Espinoza, de la Secretaría de Obras de la Gobernación, anunció que la institución apoyará con la provisión de materiales de construcción, como cemento y chapas, con el objetivo de colaborar en la reparación de las viviendas dañadas.

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En tanto, el intendente de Humaitá, Julio Caballero (PLRA), aclaró que el camión con la asistencia de la SEN aún no ha arribado a la localidad, pero aseguró que la distribución de los insumos está prevista para la mañana de este jueves.

Pese a la magnitud de los daños materiales, no se reportaron víctimas, lo que representa un alivio para la comunidad.

No obstante, las autoridades insisten en la necesidad de mantener la asistencia y el acompañamiento a las familias afectadas, mientras prosiguen las tareas de recuperación en esta emblemática ciudad del departamento de Ñeembucú.