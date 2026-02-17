Campesinos llevan casi dos años frente al Indert: su titular se esconde para no dar explicaciones

Para conocer la situación de los campesinos, ABC contactó al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, pero hasta ahora no accedió a brindar declaraciones a este medio, respecto a la situación del grupo que permanece apostado frente a la sede de la institución.

Desde este medio, se intentó dialogar con titular del Indert en reiteradas ocasiones durante enero y febrero. Incluso se solicitó un vocero a través del área de comunicación de la institución, quien facilitó los nombres del presidente Ruiz Díaz y de la gerente general Romina Velázquez. Sin embargo, no se logró concretar una entrevista ni obtener una versión oficial sobre el tema con estos funcionarios.

La falta de pronunciamiento se da mientras el grupo sigue instalado hace más de 1 años, seis meses y cuatro días frente al ente estatal, con incertidumbre sobre las medidas y soluciones que se puedan implementar.

En ese sentido, el secretario general del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Ángel Varela, comentó que el 7 de enero se reunió por última vez con Ruíz Díaz, en el encuentro se llegó a un “compromiso” para avanzar en los trabajos. Sin embargo, hasta ahora el titular del ente agrario “no volvió” a reunirse con los campesinos, indicó.

Ocho a nueve hectáreas para 50 familias

El secretario general del MCP comentó que, en 2015 ocuparon la institución durante cuatro meses y 12 días, logrando que, mediante la resolución N.º 100 del Indert, se hiciera la entrega de 771 hectáreas de tierras en la colonia Santa Teresa Mandu’arã, distrito de Abaí, departamento de Caazapá. Sin embargo, al regresar al lugar recibieron solo 140 hectáreas, que no es “suficiente” para las más de 50 familias, dado que todos se dedican al cultivo y necesitan cerca de ocho o nueve hectáreas para trabajar y salir adelante, apuntó.

“Desde ese momento, el Estado nos miente y esas 661 hectáreas que faltan siguen sin entregarnos. Después de 10 años, en 2025 volvimos frente al instituto agrario para reclamar nuestros derechos”, destacó.

Varela manifestó que en la última convocatoria (de enero), el titular del Indert se comprometió a analizar la propuesta para la recuperación de la tierra a favor del grupo. Relató que en ese encuentro, hicieron llegar a Ruiz Díaz el pedido de que el terreno se ubique a corta distancia donde se sitúan sus viviendas en Abaí, Caazapá.

Más de un mes sin respuestas del Indert

Añadió que el presidente aseguró que ya “tenía la solución” para ese problema. Sin embargo, desde hace más de un mes no obtienen retorno, por parte de la alta autoridad del ente agrario.

“Se escondió de nosotros, le mensajeo y no responde, pese a que sus manos está la solución. Es la primera vez que un Gobierno tarda en dar una respuesta; no hay interés en resolver los problemas sociales”, cuestionó.

El gremialista comentó que, seguirán ubicados frente a la institución hasta conseguir las hectáreas correspondientes. Además, dijo que resistirán más años de ser necesario, a pesar a que llevan “varios meses sufriendo en el lugar”, ante la “falta de compromiso” de las autoridades.

En cuanto a cómo analiza la situación del campesinado en el país, mencionó que el sector se organiza con miras a una movilización para exigir a las autoridades más acceso a tierra, de manera a que se realice la reforma agraria.

“Nos estamos preparando, es complicada la situación, pero debemos planificar de manera a que los reclamos tengan resistencia”, aseveró.

En cómo observa el trabajo de reforma agraria implementada por este Gobierno, mencionó que para los sin tierra no existe, porque no se está adquiriendo las hectáreas necesarias para el sector campesinado.

Titulación masiva

Aseveró que, la cifra de titulación que tanto se jacta el titular del Indert, corresponden a propiedades gestionadas durante otro Gobierno presidencial.

“Una tierra que él compró y tituló no existe. La reforma agraria no se realiza ni se realizará porque no se disponen las condiciones en el país, empezando por la asistencia en salud, educación, acceso a mercados y precios justos. Todo el desarrollo de la sociedad depende de la reforma agraria y este Gobierno no tiene esa política”, detalló.