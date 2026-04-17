Ante exterminio de bosques, indígenas piden educación e igualdad de oportunidades

El docente nativo, Catalino Sosa, de la comunidad indígena Ñu Hovy de este distrito, indicó que la realidad indígena a nivel país es muy complicada, atendiendo a que en el Paraguay existen 150.000 nativos de diferentes parcialidades, de los cuales solo 18.000 tienen tierras para trabajar, lo que indica que 132.000 están por la calle y bajo precarias carpas al costado de las rutas.

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En cuanto al departamento de Caaguazú, aseguró que hay 70 comunidades indígenas que comprenden unos 12.000 nativos esparcidos en diferentes puntos de esta parte del país.

Catalino Sosa indicó que actualmente los nativos viven olvidados en condiciones inhumanas, atendiendo a que no existe voluntad política ni un presupuesto suficiente para cada institución indígena.

Señaló que las necesidades urgentes radican en la educación, para que los nativos se puedan desarrollar y estar a la par de cualquier ciudadano paraguayo. Indicó que anteriormente las comunidades indígenas vivían de lo que proveían los bosques, pero actualmente ya no existen bosques con animales silvestres.

Ante esta situación, señaló que los nativos necesitan desarrollarse y adquirir conocimientos, para poder contar con cultivos rentables en sus tierras e incluso plantar soja como los grandes productores del país.

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Indicó que necesitan capacitación constante, equipamientos para preparación de suelo similares a los que se proveen a organizaciones de agricultores y una adecuada dotación de hospitales para garantizar la salud de los mismos.

Pidió una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña, para presentar un plan de trabajo orientado a este año y el próximo, con el fin de mejorar la condición de vida de las comunidades indígenas del país.

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Añadió que cada año reciben promesas de autoridades, pero que con una propuesta clara de trabajo se podría mejorar al menos un 10% la condición de vida de los nativos.

Reunión con el presidente del Indi para acercar inquietudes

En una reunión entre líderes nativos, el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y representantes de diferentes entidades del Gobierno, realizada ayer en la Gobernación de Caaguazú, los nativos presentaron una lista de pedidos que incluyen agua potable, electrificación, construcción de escuelas y tierras para comunidades.

Al respecto, el presidente del Indi, Hugo Samaniego, indicó que recepcionaron todas las solicitudes y que se están gestionando con cada entidad responsable para poder paliar los problemas de las comunidades indígenas.

Indicó que el Indi está llevando adelante planes de trabajo que buscan garantizar la comercialización de productos generados en las comunidades indígenas. Agregó que el año pasado se logró comercializar productos por valores de G. 300 millones, que fueron destinados a diferentes comunidades indígenas del país.

Añadió que se están evaluando todas las necesidades para buscar mejorar la condición de vida de los nativos del país.