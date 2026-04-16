Indígenas apostados al costado del antiguo tramo de la PY02, en Coronel Oviedo, exigen víveres y tierras

La principal exigencia es la entrega de tierras donde asentarse, cultivar y sostener a sus familias dentro de sus comunidades, explicaron los nativos. Denunciaron que desde hace años reciben promesas incumplidas, sin que hasta ahora exista una solución concreta.

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Indicaron que, desde su llegada a Coronel Oviedo para movilizarse hace tres meses, fueron visitados por autoridades locales que aseguraron estar gestionando respuestas, pero que nada avanzó.

Un vocero de los nativos, Salomón Ojeda, señaló que están prácticamente abandonados por el Gobierno y que no tienen tierras fértiles para poder producir y ser autosustentables. Relató que muchos viven en las calles, bajo precarias carpas y en condiciones inhumanas ante la falta de asistencia de las autoridades de turno.

Ojeda también denunció que en varias ocasiones fueron maltratados por efectivos de la Policía Nacional, quienes —según relataron— cuestionan su permanencia en el lugar alegando ocupación de la vía pública, suciedad en la zona y el peligro que representa para los niños que circulan en las inmediaciones de la ruta. Añadió que no tienen otra alternativa que permanecer en el sitio, atendiendo a la falta total de respuestas del Estado.

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La situación se agrava con las inclemencias del tiempo. En los últimos días de lluvia, las familias indígenas tuvieron que resguardarse en carpas improvisadas, soportando el frío, el viento y la tormenta, lo que —afirman— evidencia el abandono en que se encuentran.

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El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Hugo Samaniego, se reunió con varios líderes nativos en la Gobernación de Caaguazú y señaló que llegó hasta Coronel Oviedo para formar una mesa de trabajo y escuchar las necesidades de los nativos. Explicó que se registrarán las necesidades específicas y que posteriormente se buscarán los mecanismos para poder asistir a los problemas de las comunidades indígenas del departamento de Caaguazú.