Dengue bajo control: instan a no bajar la guardia y acceder a la vacunación

La situación epidemiológica del dengue en Paraguay atraviesa un periodo de calma relativa, indica el boletín del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Según el último reporte sanitario, el país registra un comportamiento estacionario, promediando 334 notificaciones por semana.

Las autoridades advierten sobre un “moderado crecimiento” de infectados, que podría alterar la estabilidad actual si se descuidan las medidas de prevención.

En la última semana, la Dirección General de Vigilancia de la Salud ha confirmado 25 casos positivos en cuatro regiones. Central lidera la lista, con 11 afectados, seguido de cerca por Asunción con 8, Concepción con 4 y Presidente Hayes con 2 casos. En lo que va del año, Paraguay acumula un total de 144 diagnósticos confirmados, donde los serotipos circulantes son el DENV-1 y DENV-2.

En cuanto a la gravedad de los cuadros, solo se registran dos internaciones, una en Villa Hayes y otra en San Lorenzo. Como dato positivo, el Ministerio de Salud destacó que en los últimos siete días no se registraron fallecidos.

Dengue: diez regiones con incremento de notificaciones

A pesar de la estabilidad general, el informe indica que en la última semana, diez regiones del país presentaron un incremento en sus notificaciones de cuadros sospechosos.

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Este aumento abarca desde el área metropolitana (Asunción y Central) hasta zonas fronterizas como Alto Paraná, Itapúa, Amambay y el Chaco (Boquerón). “Esta dispersión geográfica del aumento de sospechas sugiere que el mosquito Aedes aegypti sigue activo y con potencial de expansión”, dice el informe.

La amenaza latente de la chikunguña

Vigilancia de la Salud también reportó dos casos nuevos de chikunguña; uno en Pedro Juan Caballero y otro en Fernando de la Mora. Con estos, ya suman 9 casos confirmados en el territorio nacional este año; tres de ellos importados desde Bolivia.

Desde el Ministerio de Salud recuerdan que la prevención sigue siendo fundamental, por lo que instan a la eliminación de criaderos de mosquito. Así también, recuerdan que las vacunas contra el dengue están disponibles para las personas de 6 a 39 años en los puestos sanitarios de las 16 regiones sanitarias priorizadas.