Chikunguña: instan a extremar precauciones ante casos importados y circulación regional

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) ha puesto el foco de atención en el chikunguña tras la confirmación de nuevos casos en el territorio nacional. En lo que va del 2026, Paraguay registra un total de ocho casos confirmados, de los cuales tres han sido identificados como importados desde Bolivia.

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La detección más reciente se localizó en el distrito de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Este escenario, sumado al aumento de casos en la región de las Américas, ha encendido las alarmas sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención, tanto en el hogar como al momento de viajar.

Recomendaciones para viajeros y retorno al país

Ante la movilidad de personas hacia zonas con circulación activa del virus, la principal recomendación es el uso de barreras físicas: repelente, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y mosquiteros.

Las autoridades sanitarias advierten que, si durante la estancia en el extranjero o hasta 15 días después del retorno se presentan síntomas como fiebre, dolor intenso en las articulaciones, vómitos o malestar general, la persona no debe automedicarse.

La instrucción es acudir de inmediato a un servicio de salud para recibir el diagnóstico correcto y evitar la propagación del virus en su comunidad.

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Contexto epidemiológico del dengue

Si bien la preocupación actual se centra en el chikunguña, el reporte de la Dirección General de Vigilancia de la Salud muestra que el dengue también mantiene una presencia activa con un promedio de 343 notificaciones semanales.

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En las últimas tres semanas se han confirmado 19 casos de dengue distribuidos en Asunción, Central y Concepción, con la circulación de los serotipos DENV-1 y DENV-2.

La recomendación general para todas las arbovirosis permanece clara: ante los primeros síntomas, la consulta médica temprana es la herramienta más efectiva para prevenir cuadros graves y controlar la situación epidemiológica del país.

El entorno doméstico

Salud Pública recuerda que el riesgo de brotes locales depende directamente de la presencia del mosquito Aedes aegypti. Afirman que la eliminación de criaderos debe ser una tarea constante durante todo el año.

Para mitigar la propagación, se insta a la población a: