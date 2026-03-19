Accidente en la Transchaco: peatón fue arrollado mientras esperaba cruzar

Cerca de las 5:15 de este jueves, un peatón identificado como Julio Cristaldo (39) fue arrollado sobre la ruta Transchaco, casi General Aquino. La víctima fue trasladada al Hospital de Trauma en grave estado.

Según un testigo, en el hecho estuvieron involucrados un camión de gran porte y una camioneta Ford Ranger. Aparentemente, el camión salió repentinamente a la ruta, la camioneta lo rozó y terminó sobre el paseo central, detalló el periodista de ABC Pablo Otazú.

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En ese sector se encontraba la víctima aguardando para cruzar. El peatón fue arrojado hacia el carril rápido del sentido contrario al choque. El camión se dio a la fuga y la camioneta terminó impactando contra una columna de hierro de la ANDE.

El conductor de la camioneta también se dio a la fuga a pie y se desconoce su identidad. En el interior de su vehículo se encontraron vasos y botellas de cerveza.

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Los agentes intervinientes trabajan en la recolección de imágenes de circuito cerrado que ayuden a esclarecer las circunstancias del hecho.