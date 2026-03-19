Policiales
19 de marzo de 2026 - 06:53

Accidente en la Transchaco: peatón fue arrollado mientras esperaba cruzar

Esta camioneta arrolló a una peatón esta mañana en la ruta Transcaco, a pocos metros de la rotonda hacia Remanso.
Esta camioneta arrolló a un peatón esta mañana en la ruta Transcaco, a pocos metros de la rotonda hacia Remanso.Pablo Otazú, ABC

El grave accidente de tránsito dejó como saldo un peatón en grave estado de salud esta mañana, cerca de las 5:00, en la Ruta PY03, cerca de la rotonda a Remanso. Según un testigo, el conductor de una camioneta rozó contra un camión que salió a la ruta Transchaco, perdió el control de su rodado y arrolló al transeúnte, que esperaba para cruzar en el paseo central. Terminó chocando además contra una columna y luego se dio a la fuga.

Por ABC Color

Cerca de las 5:15 de este jueves, un peatón identificado como Julio Cristaldo (39) fue arrollado sobre la ruta Transchaco, casi General Aquino. La víctima fue trasladada al Hospital de Trauma en grave estado.

Según un testigo, en el hecho estuvieron involucrados un camión de gran porte y una camioneta Ford Ranger. Aparentemente, el camión salió repentinamente a la ruta, la camioneta lo rozó y terminó sobre el paseo central, detalló el periodista de ABC Pablo Otazú.

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En ese sector se encontraba la víctima aguardando para cruzar. El peatón fue arrojado hacia el carril rápido del sentido contrario al choque. El camión se dio a la fuga y la camioneta terminó impactando contra una columna de hierro de la ANDE.

Así se encuentra el interior de la camioneta involucrada en el grave accidente registrado en la ruta Transchaco esta mañana.
Así se encuentra el interior de la camioneta involucrada en el grave accidente registrado en la ruta Transchaco esta mañana.

El conductor de la camioneta también se dio a la fuga a pie y se desconoce su identidad. En el interior de su vehículo se encontraron vasos y botellas de cerveza.

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Los agentes intervinientes trabajan en la recolección de imágenes de circuito cerrado que ayuden a esclarecer las circunstancias del hecho.