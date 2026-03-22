Trágico choque frontal en Caaguazú: tres adolescentes mueren en Sommerfeld

El fatal accidente de tránsito se registró alrededor de las 15:00 en la zona conocida como Campo 5, cuando dos camionetas de alta gama —una Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok, ambas de color plata— colisionaron frontalmente por causas que aún se investigan.

Según el informe de la Comisaría 12ª local, en cada vehículo viajaban tres adolescentes.

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Tres fallecidos en el lugar

A raíz de la violencia del impacto, los tres ocupantes de la Toyota Hilux fallecieron de forma instantánea. Las víctimas fueron identificadas como Manuel Driedger Hildebrand (16), Fabian Driedger Hildebrand (16) y Anderson Hildebrand Driedger (16), quienes eran primos y residían en la colonia Sommerfeld.

El hecho generó profunda conmoción en la comunidad.

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Otros tres adolescentes resultaron heridos

En tanto, los ocupantes de la Volkswagen Amarok sufrieron lesiones de diversa consideración. Se trata de Josias Bogado Hildebrand (17), Esteban Hildebrand Dueck (17) y Javen Hildebrand Dueck (17), quienes fueron asistidos tras el accidente.

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Intervención fiscal y peritajes

Tras el accidente, tomaron intervención representantes del Ministerio Público, personal de Criminalística y el médico forense para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las pericias correspondientes.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas que derivaron en este fatal choque que enluta a toda la comunidad.