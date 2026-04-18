Manifestación frente al IPS de Santaní para exigir la renuncia de Brítez

Durante la convocatoria de hoy, los dirigentes gremiales mantuvieron una conversación con la directora del local sanitario, la Dra. Dacycis Mendoza, con quien idearon la creación de una mesa de diálogo para la próxima semana, donde estarán presentando todos los reclamos por parte de los asegurados, según señalaron.

El grupo de asegurados primeramente se concentró en la explanada principal del nosocomio, encabezado por miembros de la Unión Nacional de Educadores - Sindicato Nacional (UNE-SN), base de San Estanislao, liderada por Fabiola López, y la OTEP Auténtica, representada por el docente Darío Flecha.

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Los manifestantes expresaron su indignación por la escasez de medicamentos en los hospitales del IPS, incluido Santaní. Expresaron que están en una fase sumamente delicada y peligrosa debido a que los aportantes se encuentran completamente desprotegidos del ente que debería brindar seguridad a la gente a la que mensualmente se le está sacando dinero de su bolsillo, con el fin de recibir una atención adecuada y con todos los servicios que requieren, enfatizó Flecha.

Dónde van los aportes

Por otra parte, el dirigente se preguntó, diciendo dónde van los aportes de los ciudadanos que están al día con el pago de sus seguros, pero que cuando llegan al hospital para retirar algún medicamento, les dicen que ese remedio no se dispone en stock y que hay que comprar de las farmacias particulares.

“No entendemos cómo puede faltar remedios ni médicos especialistas en el IPS si los asegurados están aportando millones de guaraníes mensualmente; esto significa que los recursos se están utilizando mal, probablemente invirtiendo en otra cosa y no en la salud de los asegurados”, subrayó el dirigente.

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Salida del presidente

Por su lado, la representante de la Unión Nacional de Educadores, Fabiola López, se refirió al reclamo generalizado de los asegurados en contra del actual presidente de la previsional, Dr. Jorge Britez, quienes exigen su destitución inmediata del cargo para buscar otra gente que pueda realizar un trabajo más transparente en el manejo de la institución, refirió.

En representación de la Unidad Sanitaria, la Dra. Dacycis Mendoza, explicó que los funcionarios del local sanitario hacen todo lo que está a su alcance con los asegurados, pero que hay cosas que dependen exclusivamente de la administración central, aseveró.