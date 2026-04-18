Peña impulsa el Corredor Bioceánico con el anuncio del nuevo puente Pozo Hondo - Misión La Paz

Durante su visita a la localidad de Mariscal Estigarribia, el presidente Santiago Peña acompañó una jornada de atención médica integral donde más de 100 profesionales de la “Fundación Médicos Promo 83 de la UNA” brindaron servicios gratuitos a cientos de familias paraguayas, así como a pobladores de comunidades fronterizas de Argentina y Bolivia.

En este escenario de cooperación ciudadana, el jefe de Estado realizó un anuncio estratégico para la infraestructura nacional. “El Gobierno del Paraguay asumirá el financiamiento total para la construcción del puente que conectará Pozo Hondo, en territorio chaqueño, con Misión La Paz, en la provincia argentina de Salta".

“Esta obra es un eslabón fundamental para el Corredor Vial Bioceánico”, destacó Peña, subrayando que la inversión busca acelerar la conectividad logística entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Resaltó que la infraestructura no solo facilitará el comercio internacional, sino que consolidará al Chaco paraguayo como un eje central del desarrollo regional.

Lea más: Puente de la Bioceánica, a solo 37 metros de unir los océanos Pacífico y Atlántico

“Veo una ciudad de Pozo Hondo pujante con la ruta Biocenánica que ya va a estar terminada a comienzos del año que viene y que nos va a acercar al Pacífico, que es un mercado que alberga a las dos terceras partes de la población mundial están en Asia”, sostuvo Peña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esta decisión, el Ejecutivo busca garantizar la ejecución de los plazos previstos para el Corredor Bioceánico, asegurando que la falta de recursos externos no detenga una obra que promete transformar la economía de la zona y fortalecer los lazos con los países vecinos.

Cuando fue consultado sobre posibles cambios en su gabinete, el presidente expresó que lo sigue analizando, en especial con aquellos con el correr de tiempo fueron aflojando en su gestión.