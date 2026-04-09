Puente de la Bioceánica, a solo 37 metros de unir los océanos Pacífico y Atlántico

La construcción del puente se inició en el 2022, en el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez, y actualmente, a cuatro años de aquel acontecimiento, solo restan 37 metros para la unión de ambas márgenes del río Paraguay. La pasarela permitirá la unión física de nuestro país, a través del Chaco, con el Brasil por medio del estado de Mato Grosso do Sul.

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El último informe del MOPC da cuenta que existe un 98% de avance de la majestuosa construcción, financiada por la Itaipú Binacional (margen paraguaya) a un costo de G. 616.836.755.744, a cargo del Consorcio Binacional PY-BRA, compuesto por las empresas Tecnoedil Constructora S.A., Cidade Ltda. y Paulitec Construções.

Para fines de mayo o primeros días de junio, se prevé la unión de ambas laterales del puente, aunque la totalidad de los trabajos de la obra recién culminará en septiembre. Esto permitirá conectar las poblaciones de Carmelo Peralta, de nuestro país, con Puerto Murtinho, del Brasil.

También se informa del avance de las obras del acceso vial que conectará el puente con la ruta PY15, conocida también como ruta bioceánica, que ayudará a fortalecer el desarrollo del Chaco y de toda esta región.

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Actualmente, los trabajos se concentran en la ejecución de las dovelas del tablero del puente atirantado en ambos frentes; en el vano central restan 37 metros por completar y se estima la unión estructural para finales de mayo o los primeros días de junio.

Corredor bioceánico

Una vez finalizada esta obra del puente, se debe esperar que culminen los trabajos de asfaltado del segundo tramo de la ruta bioceánica, de Mariscal Estigarribia – Pozo Hondo, de más de 200 kilómetros, que actualmente se encuentra en plena ejecución, y se prevé su culminación para el 2027.

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Al culminar estas obras en nuestro país podrá funcionar el denominado corredor bioceánico, permitiendo así la unión de los océanos Pacífico y Atlántico, para llegar a los mercados asiáticos a través del Pacífico. Se estará ahorrando más de 8.000 kilómetros o una semana de viaje, en relación a lo que se realiza actualmente navegando por el Atlántico.

Sin duda, esto ayudará a desarrollar no solo la región occidental, sino toda la región de esta parte del continente; sin embargo, el gobierno debe ponerse las pilas y comenzar a asfaltar los caminos laterales del Chaco que se unen a la nueva ruta PY15, para agilizar el paso de los vehículos que puedan transportar los productos agrícolas y ganaderos.