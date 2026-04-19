San Lorenzo: comunidad educativa organiza pollada para solventar gastos escolares

La Comisión de padres de la Escuela Nueva Esperanza de Capilla del Monte, de la ciudad de San Lorenzo, llevó a cabo este fin de semana una pollada con el objetivo de cubrir gastos de la institución educativa ante la falta de recursos suficientes para sostener los servicios esenciales de la institución.

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La actividad fue impulsada en conjunto con los padres de alumnos, quienes se organizaron para recaudar fondos destinados principalmente a la contratación de un servicio privado de vigilancia, además de la reposición de cámaras de seguridad que fueron robadas recientemente.

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Según manifestó la presidenta de la Asociación de Cooperadora Escolar, María Jazmín Morínigo, la institución cuenta con un amplio predio, lo que habría facilitado el ingreso de desconocidos que sustrajeron el sistema de seguridad existente.

“Entraron en la escuela, y llevaron nuestras cámaras. Entonces decidimos contratar un servicio de vigilancia, esperamos que eso les ataje”, dijo.

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Asimismo, indicó que parte de lo recaudado será destinado a cubrir gastos fijos como el pago del salario de un docente del área de Educación Física y de una trabajadora de limpieza, servicios que actualmente dependen del aporte de la comunidad educativa.

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Durante la jornada fueron preparados unos 200 pollos, acompañados de ensalada de arroz y sopa paraguaya. Cada porción fue ofrecida a 15.000 guaraníes, un precio considerado accesible para incentivar la participación de vecinos y allegados.

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Los padres aprovecharon la ocasión para solicitar mayor acompañamiento de las autoridades, señalando que la institución requiere asistencia, especialmente en el área de infraestructura.

La Escuela Básica 5556 Nueva Esperanza cuenta con aproximadamente 180 alumnos, desde el nivel inicial hasta el noveno grado, y enfrenta múltiples carencias que son paliadas, en gran medida, mediante iniciativas comunitarias como esta.