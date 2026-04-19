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19 de abril de 2026 - 12:30

Solo Horacio Cartes sabe por qué protegen tanto a Hernán Rivas, dice exsenador colorado

hernan david rivas con horacio cartes. foto de David Rivas Senador 2023 11 de enero
hernan david rivas con horacio cartes. foto de David Rivas Senador 2023 11 de enero

El exsenador colorado Hugo Estigarribia cuestionó la legitimidad del título del legislador cartista Hernán Rivas y calificó de enigma el férreo respaldo que recibe de su movimiento, pese a las evidencias de irregularidades. Además, remarcó que solo el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, tiene la respuesta.

Por ABC Color

El caso del senador Hernán Rivas, acusado de poseer un título de abogado falso, continúa generando fuertes críticas en el ámbito político.

El exsenador y constitucionalista Hugo Estigarribia calificó la situación como un gran enigma y sostuvo que, bajo su análisis, es imposible que el legislador haya cursado la carrera de Derecho.

Estigarribia fundamentó su postura señalando la inviabilidad logística de los supuestos estudios de Rivas. “Es imposible; tenía que haber recorrido 350 kilómetros todos los días para estudiar. Tampoco es que hizo online”, afirmó.

Asimismo, destacó un detalle técnico clave como la falta de dicción jurídica del legislador, una habilidad terminológica que, según explicó, cualquier estudiante adquiere desde los primeros años de formación.

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Para el exsenador, la persistencia de Rivas en su cargo y la falta de sanciones no responden a una duda jurídica, sino a una estrategia de poder.

“Este es un voto incondicional, un sí señor con el que cuentan”, señaló, vinculando directamente la protección del legislador con los intereses del movimiento Honor Colorado.

Hugo Estigarribia y Eduardo Nakayama reflexionaron sobre la transición hacia la democracia en Paraguay.
El exsenador Hugo Estigarribia apunta al líder de Honor Colorado con respecto a la protección a Hernán Rivas.

Finalmente, Estigarribia fue tajante al señalar en entrevista con la 1020 AM que la respuesta al blindaje que rodea al parlamentario solo la tiene Horacio Cartes: “Creo que solamente el líder de Honor Colorado tiene las explicaciones de por qué defienden a un senador que claramente no es abogado”.

Cartistas salvan a Rivas con permiso para ausentarse del Senado

Para no echarlo, el presidente de la Cámara de Senadores, el cartista Basilio “Bachi” Núñez anunció el pasado jueves que el senador cartista y presunto “abogado mau” Hernán David Rivas solicitó permiso para dejar temporalmente su banca, un beneficio no contemplado en la ley pero ya repetido gracias al nefasto precedente con el condenado Erico Galeano (ANR).

Afirman que será mientras aclare su situación por el caso de su presunto título falso de abogado.