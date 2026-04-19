Solo Horacio Cartes sabe por qué protegen tanto a Hernán Rivas, dice exsenador colorado

El caso del senador Hernán Rivas, acusado de poseer un título de abogado falso, continúa generando fuertes críticas en el ámbito político.

El exsenador y constitucionalista Hugo Estigarribia calificó la situación como un gran enigma y sostuvo que, bajo su análisis, es imposible que el legislador haya cursado la carrera de Derecho.

Estigarribia fundamentó su postura señalando la inviabilidad logística de los supuestos estudios de Rivas. “Es imposible; tenía que haber recorrido 350 kilómetros todos los días para estudiar. Tampoco es que hizo online”, afirmó.

Asimismo, destacó un detalle técnico clave como la falta de dicción jurídica del legislador, una habilidad terminológica que, según explicó, cualquier estudiante adquiere desde los primeros años de formación.

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Para el exsenador, la persistencia de Rivas en su cargo y la falta de sanciones no responden a una duda jurídica, sino a una estrategia de poder.

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“Este es un voto incondicional, un sí señor con el que cuentan”, señaló, vinculando directamente la protección del legislador con los intereses del movimiento Honor Colorado.

Finalmente, Estigarribia fue tajante al señalar en entrevista con la 1020 AM que la respuesta al blindaje que rodea al parlamentario solo la tiene Horacio Cartes: “Creo que solamente el líder de Honor Colorado tiene las explicaciones de por qué defienden a un senador que claramente no es abogado”.

Cartistas salvan a Rivas con permiso para ausentarse del Senado

Para no echarlo, el presidente de la Cámara de Senadores, el cartista Basilio “Bachi” Núñez anunció el pasado jueves que el senador cartista y presunto “abogado mau” Hernán David Rivas solicitó permiso para dejar temporalmente su banca, un beneficio no contemplado en la ley pero ya repetido gracias al nefasto precedente con el condenado Erico Galeano (ANR).

Afirman que será mientras aclare su situación por el caso de su presunto título falso de abogado.