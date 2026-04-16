Para no echarlo, cartismo protege a Hernán Rivas con ilegal permiso como senador

El anuncio se hizo en Mburuvichá Roga tras una reunión de bancada de Honor Colorado con el presidente de la República, Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

Intentando investirle una “dignidad” que no existe y tratando de disimular que esto en realidad es un premio ya que los que correspondía era la pérdida de investidura, Bachi supuestamente “valoró” el gesto de Rivas.

“La bancada de Honor Colorado se reunió y aceptó un pedido de permiso del colega David Rivas que está presentando. El colega senador David Rivas se reunió con nosotros y nos presentó un pedido de permiso sin goce de dieta y lo hace para también enfrentar el proceso judicial al cual está siendo sometido“, sostuvo Bachi en conferencia de prensa.

El pedido de permiso que debe sea analizado por el pleno reabre una controversia sobre la legalidad, ya que el artículo 199 de la Constitución no establece el responder a proceso penales o estar preso como una causal para perdir permiso a su banca.

Núñez intentó alegar legalidad a esta decisión “basado en el artículo 30 nuestro reglamento interno por el cual se ha dado ya también en ocasiones anteriores, en periodos anteriores, en este periodo también pedido de permiso a otros colegas".

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Dicho reclamento no puede estar por encima de la Constitución, que en el citado artículo 199 “de los permisos” establece que “los Senadores y Diputados sólo podrán aceptar cargos de Ministro o de diplomático. Para desempeñarlos, deberán solicitar permiso a la Cámara respectiva, a la cual podrán reincorporarse al término de aquellas funciones”.

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Sin embargo, la mayoría cartista ya había sentado un negro precedente al conceder permiso al condenado senador Erico Galeano (ANR, ex Honor Colorado).

Error básico del “abogado”

“Yo resalto más el gesto, el gesto de una persona donde tenemos una Constitución donde se habla y se dice que se presume la inocencia. Y en este caso, de alguna forma, se está cambiando eso con presumir la culpabilidad. El colega va a defenderse en los órganos correspondientes ante el poder judicial y bueno, y valoramos como bancada esa decisión", sostuvo Bachi.

Sin embargo, el propio “abogado” Rivas trastocó la Constitución, ya que en su nota de pedido de permiso, argumenta como motivo “el firme propósito de demostrar mi inocencia ante los órganos jurisdiccionales y la ciudadanía".

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