Farmacéuticas impulsan ley para regular amparos judiciales por medicamentos

Para el titular de Cámara de la Industria Química y Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, el presupuesto destinado a medicamentos termina, en gran medida, definiéndose en los juzgados. Sostuvo que los amparos judiciales actuales representan un problema porque no siempre se sustentan en criterios científicos, sino en documentación administrativa.

En ese contexto, señaló que el gremio impulsa en el Senado un proyecto de ley para que un equipo de médicos reconocidos tenga la última palabra antes de que un juez obligue al Estado a costear tratamientos que podrían no ser prioritarios dentro del sistema de salud.

“Lo que se ve es incluir ciertos requisitos científicos previos al amparo y no solamente comprometerle a un médico, sino a un equipo médico representado por gente ilustre y que sabemos que va a autorizar lo que es necesario y la cantidad necesaria”, refirió.

Resaltó que esta problemática no es exclusiva de Paraguay, sino un fenómeno regional. “Hoy en día, me toca ser presidente de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas y tocamos todos los puntos débiles. Uno de los puntos es el tema de los amparos judiciales. Es un problema muy difícil de solucionar si no tienen bien clara la regla de juego. Por suerte, nosotros tenemos un proyecto de ley”, puntualizó.

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Producción local para reducir costos en el Incan

Otro eje estratégico que mencionó es la actualización del vademécum nacional, especialmente en lo que respecta a enfermedades catastróficas. García destacó que, de los 31 productos que figuran en el listado del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), siete biosimilares ya se producen en laboratorios locales.

Indicó que el objetivo es incrementar este volumen de fabricación nacional para reducir los costos mediante el uso de genéricos de alta calidad. Esto, según alegó, permitirá que el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) rinda con mayor eficiencia.

No obstante, advirtió que la cartera sanitaria debe “sincerar su demanda” y aumentar el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal.

Deuda millonaria: buscan solución al 82% restante

Respecto a la millonaria deuda del Estado, que asciende a US$ 1.040 millones, refirió que si bien existe un compromiso de pago inmediato de US$ 180 millones (apenas el 18% del total), el resto de la deuda permanece en etapa de negociación.

Reveló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solicitó una tregua de 15 días para estructurar un instrumento legal que permita a las empresas ceder sus deudas a entidades bancarias sin asumir costos financieros.

Apuntan a cesión de deudas

Mencionó que, al tratarse de deudas ya vencidas, el mecanismo de factoring no es aplicable, por lo que se busca una alternativa que resulte “apetecible” para el sector privado.

“Para nosotros el concepto es el mismo. Es descuento de deudas, que en este caso están vencidas”, explicó García y subrayó que la condición innegociable es que el sector farmacéutico no cargue con los intereses.

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“Con este instrumento (cesión de deudas) se quiere que estas deudas vencidas se negocie con los bancos y se gane plazos. Eso es lo que se va a definir”, sostuvo. Apuntó a la cesión de deudas en el que el Estado se hace cargo de los intereses generados por los retrasos en los pagos.