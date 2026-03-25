Crimen en Zeballos Cué: detienen al presunto asesino de un militar

La Policía detuvo a Gregorio Arturo Cáceres Román (50), sindicado de ser el principal sospechoso del asesinato de Claudio Daniel González Torres, un personal militar con grado de capitán, oriundo de Coronel Oviedo y que prestaba servicio en el Regimiento de Caballería N° 4.

El episodio era confuso sobre la base de los primeros reportes, ya que si bien se habló de una riña tras un percance vehicular, una testigo había comentado que el fallecido ya llegó con heridas de arma blanca y posteriormente se desvaneció.

Sin embargo, los intervinientes accedieron a imágenes de cámaras de la zona y pudieron constatar que el uniformado fue herido durante la pelea que se desató en la Avenida San Ramón casi Silvio Báez de Zeballos Cué, frente al domicilio del que terminó siendo señalado como el supuesto asesino.

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El comisario Edgar Vera, jefe de la Comisaría 23, indicó que con los elementos recabados y con autorización fiscal, allanaron la casa del sospechoso, donde encontraron prendas que coinciden con las que vestía el agresor de acuerdo a las imágenes de circuito cerrado.

“Pudimos ver a través del circuito cerrado que tuvo una pelea con este señor que ya se encuentra aprehendido en esta comisaría (…) se presume que usó algo punzante para infligir las heridas al capitán”, explicó el uniformado.

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Sobre el detenido, el comisario señaló que cuenta con antecedentes por violencia doméstica y tenía prohibición de salir del país.

La primera versión de lo ocurrido

La testigo que brindó los primeros datos a los intervinientes es hijastra del detenido y había dicho que el ahora fallecido conducía en zigzag y casi embistió a su padrastro, lo que derivó en una discusión en la calle. Supuestamente, el militar bajó de su camioneta y luego cayó al suelo.

Afirmó que pidió ayuda de inmediato e incluso intentó trasladarlo por sus propios medios a un centro asistencial, pero finalmente aguardaron la llegada de los equipos de emergencia.

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