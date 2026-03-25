Investigan presunto homicidio de un hombre tras confuso incidente en Zeballos Cué

La víctima fue identificada como Claudio Daniel González Torres, quien, según testigos, se encontraba al mando de su vehículo circulando de manera irregular por la zona.

Romina Rodríguez, vecina del lugar, relató que el hombre habría estado zigzagueando cuando casi embistió a su padrastro, lo que derivó en una discusión en la vía pública.

De acuerdo con su versión, en medio del altercado González Torres descendió del rodado y, en circunstancias aún no aclaradas, cayó al suelo.

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Intentaron auxiliarlo, pero no sobrevivió

La testigo indicó que al intentar socorrerlo se percató de que el hombre presentaba una herida sangrante en la zona del abdomen.

Afirmó que pidió ayuda de inmediato e incluso intentó trasladarlo por sus propios medios a un centro asistencial, pero finalmente aguardaron la llegada de los equipos de emergencia.

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Según su relato, la ambulancia tardó en llegar, lo que —a su criterio— pudo haber influido en el desenlace fatal.

Bomberos voluntarios realizaron maniobras de reanimación en el lugar, pero posteriormente personal de emergencias médicas confirmó el fallecimiento.

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Policía no descarta homicidio

El comisario Edgar Vera, de la Comisaría 23ª de Zeballos Cue, señaló que inicialmente el hecho fue reportado como una pelea callejera.

Indicó que el hombre fue hallado tendido al costado de su vehículo y que presentaba rastros compatibles con una lesión producida por un objeto punzante, aunque evitó confirmar que se trate de un homicidio.

“No podemos afirmar aún la causa de muerte; eso lo determinará el médico forense”, precisó.

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Investigación en curso

La Policía informó que el caso quedó a cargo del Ministerio Público y se aguarda el informe forense para esclarecer lo ocurrido.

Además, se analizarán imágenes de circuito cerrado de la zona y testimonios de vecinos, quienes mencionaron que tanto la víctima como el supuesto involucrado frecuentaban el lugar.

De manera preliminar, se señaló que González Torres figura como personal militar con grado de capitán, dato que también está siendo verificado por las autoridades.