IPS: guía actualizada para el retiro de medicamentos por parte de terceros

Para optimizar la seguridad en la entrega de fármacos, el Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un recordatorio del protocolo vigente para que terceros puedan retirar medicamentos en nombre de los asegurados.

Este procedimiento busca un proceso ordenado, transparente y ajustado a la normativa, asegurando que los insumos lleguen a los pacientes bajo un marco legal estricto.

Requisitos documentales y legalización

Para que un tercero pueda realizar el trámite, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

Autorización certificada: El documento debe estar certificado por escribanía . En caso de que el paciente no pueda firmar, el escribano actuará conforme a derecho para validar el proceso.

Gestión de la documentación: Se debe presentar una fotocopia simple de la autorización. El original quedará en el Centro de Atención Directa , y el autorizado recibirá una copia con el sello de recibido para sus gestiones.

Uso de poderes: Si se utiliza un poder legal, se deberá presentar una copia autenticada del mismo.

Designación y enrolamiento: Cada paciente puede designar hasta dos personas autorizadas (mayores de 18 años). Es obligatorio adjuntar fotocopias de las cédulas de identidad de todos los involucrados, quienes además deben estar previamente enrolados en el sistema para registrar la autorización.

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Aspectos críticos para el retiro

Al momento de presentarse en la farmacia, los autorizados deben tener en cuenta las siguientes exigencias:

Identificación física: Se requiere la presentación de la cédula de identidad original y vigente (en formato físico) tanto del paciente como del autorizado. Solo en excepciones específicas se aceptará una fotocopia autenticada del documento del paciente, previa firma de un respaldo administrativo.

Garantía de cadena de frío: Para medicamentos refrigerados, el autorizado tiene la obligación de presentar una conservadora o bolso térmico con hielo. Esta medida es innegociable para asegurar la integridad y eficacia del tratamiento.

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Para una mejor organización de los asegurados, el hospital recuerda que la atención se realiza de lunes a viernes de 06:00 a 21:00 y los sábados de 07:00 a 13:00.