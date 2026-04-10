IPS Ingavi amplía agendamiento remoto: conocé las nuevas especialidades disponibles

El Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) anunció la expansión de su sistema de agendamiento remoto. La iniciativa busca que los asegurados puedan gestionar sus citas de manera eficiente sin necesidad de acudir al centro asistencial de madrugada o formar extensas filas en ventanilla.

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El proceso de digitalización, que inició el pasado 26 de febrero con el área de Traumatología, suma ahora un abanico importante de servicios médicos. Según las autoridades, los resultados positivos de la primera etapa permitieron dar este paso para descongestionar el área de Admisión y optimizar la rotación en las salas de espera.

Especialidades habilitadas para agendamiento remoto

A partir de esta actualización, los pacientes ya pueden solicitar turnos para las siguientes áreas a través de los canales digitales y telefónicos:

Clínica Médica

Pediatría

Cardiología

Endocrinología

Ginecología

Dermatología

Neurología

Neumología

Odontología

¿Cómo agendar y confirmar?

Los asegurados tienen tres vías principales para gestionar sus consultas de forma rápida y sencilla:

Call Center: Marcando el 0800 11 5000 (Opción 3). Aplicación Móvil: A través de la App Mi IPS. Portal Web: Ingresando a la página oficial de la previsional.

Para garantizar que el sistema funcione, el IPS recuerda que el paciente debe confirmar su asistencia o cancelar la cita médica con al menos 48 horas de anticipación. Los asegurados recibirán un mensaje de texto (SMS) con un enlace para validar el turno, pero también se puede hacer vía telefónica o por la aplicación.

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Desde el IPS recuerdan que en caso de que un turno no sea confirmado en el plazo establecido, el sistema hará la liberación automáticamente del mismo para que sea reutilizado por asegurados que se encuentren en lista de espera.