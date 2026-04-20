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20 de abril de 2026 - 12:51

Mitic abre convocatoria para especialista en seguridad de la información: lo que debés hacer para postularte

El progreso tecnológico del 6G viene acompañado de una serie de desafíos, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad.
El progreso tecnológico viene acompañado de una serie de desafíos, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad. PeopleImages.com - Yuri A

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) difundió a través de sus redes oficiales una búsqueda laboral para incorporar un Especialista en Seguridad de la Información, dirigida a profesionales de informática, telecomunicaciones y disciplinas afines. En esta nota te contamos cómo podés hacer para postularte al puesto.

Por ABC Color

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) anunció una nueva búsqueda de personal orientada a fortalecer su equipo técnico en el marco de la Agenda Digital.

Según una publicación del organismo en su página oficial de Facebook, la institución busca incorporar a un especialista en seguridad de la información, rol clave para la protección de sistemas, datos e infraestructuras digitales.

El perfil debe incluir capacidad para prevenir incidentes, reducir vulnerabilidades y mejorar prácticas de seguridad, a través de la gestión de riesgos, resguardo de información y apoyo a políticas de seguridad en entornos tecnológicos.

¿Quiénes pueden postularse?

El llamado apunta a profesionales graduados o con formación en áreas vinculadas a tecnologías de la información y la comunicación, tales como:

  • Licenciatura o Ingeniería en Informática
  • Telecomunicaciones
  • Análisis de Sistemas
  • Electrónica
  • Carreras afines a las TIC

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Dónde postularse y hasta cuándo

Los interesados en aplicar a esta convocatoria pueden registrarse en este enlace https://postulaciones.mitic.gov.py/. Una vez registrados, podrán acceder a otras convocatorias realizadas por el ente estatal para distintas áreas. En este caso, el plazo de postulación se extiende hasta el lunes 4 de mayo.

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