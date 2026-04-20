Mitic abre convocatoria para especialista en seguridad de la información: lo que debés hacer para postularte

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) anunció una nueva búsqueda de personal orientada a fortalecer su equipo técnico en el marco de la Agenda Digital.
Según una publicación del organismo en su página oficial de Facebook, la institución busca incorporar a un especialista en seguridad de la información, rol clave para la protección de sistemas, datos e infraestructuras digitales.
El perfil debe incluir capacidad para prevenir incidentes, reducir vulnerabilidades y mejorar prácticas de seguridad, a través de la gestión de riesgos, resguardo de información y apoyo a políticas de seguridad en entornos tecnológicos.
¿Quiénes pueden postularse?
El llamado apunta a profesionales graduados o con formación en áreas vinculadas a tecnologías de la información y la comunicación, tales como:
- Licenciatura o Ingeniería en Informática
- Telecomunicaciones
- Análisis de Sistemas
- Electrónica
- Carreras afines a las TIC
Lea más: Cómo hacer tu primer CV: qué miran los reclutadores cuando no tenés experiencia laboral
Dónde postularse y hasta cuándo
Los interesados en aplicar a esta convocatoria pueden registrarse en este enlace https://postulaciones.mitic.gov.py/. Una vez registrados, podrán acceder a otras convocatorias realizadas por el ente estatal para distintas áreas. En este caso, el plazo de postulación se extiende hasta el lunes 4 de mayo.
Lea más: Descubrí tu perfil profesional con nuestro test vocacional interactivo