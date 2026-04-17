Cómo hacer tu primer CV: qué miran los reclutadores cuando no tenés experiencia laboral

Entrar al mercado laboral por primera vez genera una duda común: ¿cómo demostrar capacidad si todavía no hubo un jefe que la certifique? Para Sergio Galeano, jefe de RRHH de ABC Color, la clave no está en inventar una trayectoria, sino en mostrar señales de disciplina, cuidado y, sobre todo, relevancia en la información presentada.

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1. El filtro de la relevancia: no todo lo que sabés suma

Uno de los errores más comunes es creer que “cuanto más pongas, mejor”. Sin embargo, un CV efectivo debe estar personalizado para cada vacante. La formación y las experiencias deben estar alineadas al cargo que se postula.

“Si me voy a postular a un cargo por ejemplo de tesorero o administrativo, poner que hice un curso de Diseño Gráfico no suma”, ejemplifica Galeano.

La recomendación es clara: antes de enviar tu postulación, hacé una curaduría de tus datos y dejá solo aquello que aporte valor directo a la posición que buscás cubrir.

2. Más allá del papel: ¿cómo demostrar compromiso?

Aunque el CV es la carta de presentación, Galeano advierte que la verdadera responsabilidad se mide en el día a día. Sin embargo, hay actividades previas que funcionan como indicadores de disciplina antes de la entrevista.

“Que haya hecho voluntariados, participado de grupos juveniles, practique algún deporte que requiera disciplina ya sea individual y grupal, que se haya capacitado en el uso de herramientas o habilidades adicionales como idiomas, herramientas informáticas como Excel, pasantías previas... todo suma”, afirma.

3. Los errores fatales que descartan tu postulación

El gerente de RRHH de ABC Color identifica fallas críticas que pueden cerrar las puertas de inmediato:

La foto: una cuestión de interés, no de estética: no se trata de salir “bien”, sino de profesionalismo. “Si ponés una foto cortada de un evento donde estás bien vestido o un recorte de una foto grupal, lo primero que me da a entender es que uno no le dio el interés en su carta de presentación, y hay una alta probabilidad que en el trabajo también se ponga ese mismo esfuerzo”.

El exceso de información (saturación): en la era de la inmediatez, menos es más. “Que el CV se vea muy saturado no ayuda a la lectura ágil. Un reclutador tiene que seleccionar varios CVs en un tiempo determinado y si ve algo que requiera mucho esfuerzo para encontrar la información relevante, se descarta fácilmente”.

El proceso de selección: aptitudes vs. entrenamiento

Muchos jóvenes temen no saber realizar la tarea específica del puesto, pero las empresas buscan rasgos medibles más que conocimientos operativos previos.

El proceso inicia con un descriptivo de cargo (ej. cajero o atención al cliente), donde se buscan habilidades como atención al detalle, buena dicción e inteligencia lógica:

“Son rasgos medibles con tests psicométricos que ya te dan una información valiosa... Se elige al candidato que tiene mayor aproximación a estos requisitos, y durante el periodo de prueba se lo capacita en el proceso en sí del trabajo”.

Consejos finales para tu postulación

Usá plantillas: “actualmente en internet hay de forma gratuita varias plantillas con diseños simples y bien ordenados para tener una referencia y completar con la información correspondiente”.

Adaptabilidad: no envíes el mismo CV a todas partes; ajustá tu perfil según la vacante.

La actitud en el inicio: una vez seleccionado, el periodo de prueba es donde realmente se valida tu perfil mediante la puntualidad y el cumplimiento de objetivos.

Enviá tu cv en PDF: los formatos Word o ODT pueden desconfigurarse según la versión del software, y los enlaces a Drive suelen generar demoras si el reclutador no tiene los permisos de acceso habilitados. El PDF asegura que tu diseño se mantenga intacto.

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