Pacientes exigen al Congreso aprobar ley para liberar fondos de Itaipú ante crisis sanitaria

Asociaciones que representan a miles de pacientes se movilizarán este martes a las 10:00 frente al Congreso Nacional para exigir la aprobación inmediata de un proyecto de ley que permita destinar fondos de la Entidad Binacional Itaipú al Ministerio de Salud Pública.

La iniciativa busca cubrir recursos correspondientes a programas específicos y responder a la creciente crisis del sistema sanitario.

“La situación es crítica debido al desabastecimiento de medicamentos e insumos, lo que pone en riesgo la vida de pacientes con enfermedades crónicas, raras y degenerativas”, señala la gacetilla de prensa.

Los firmantes señalan que el sistema ya no resiste y depende cada vez más de medidas judiciales y soluciones temporales que no resuelven el problema de fondo.

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En ese contexto, solicitan la liberación urgente de G. 9.747.620.030, advirtiendo que cada día de retraso implica consecuencias irreversibles para la salud de cientos de personas.

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Asimismo, alertan que la falta de recursos también afecta a prestadores de servicios esenciales, como proveedores de diálisis, estudios especializados y mantenimiento de equipos médicos, quienes enfrentan deudas acumuladas que ponen en riesgo la continuidad de la atención hospitalaria.

Las organizaciones hacen un llamado directo a los legisladores, así como a las comisiones de Hacienda y Salud, para tratar el proyecto con carácter urgente.

“La salud es un derecho, no un favor”, sostienen, insistiendo en que los recursos provenientes de Itaipú deben ser utilizados para garantizar la atención de los sectores más vulnerables.