Nacionales
20 de abril de 2026 - 11:47

Tras el temporal, pobladores enfrenta serios problemas de conectividad rural en Acahay

Reclamo por desmoronamiento de un paso del camino vecinal en Acahay
En la compañía Peña del distrito de Acahay, tras las últimas lluvias, se arrastró parte del alcantarillado pluvial y se formó un boquete en medio del camino rural.Emilce Ramirez

ACAHAY. Pobladores de Barrerito denuncian que un puente desmantelado por la Municipalidad sigue sin reconstruirse. Asimismo,en la compañía Peña, a un kilómetro del casco urbano, otra pasarela quedó seriamente dañada tras el último temporal: la correntada arrastró parte del alcantarillado y dejó un profundo cráter en el camino vecinal.

Por Emilce Ramírez

El problema del puente Reventón de la compañía Barrerito, preocupa a los pobladores del lugar porque las lluvias arrastraron la pasarela hace más de 15 días. La pobladora Fátima Espínola indicó que es un acceso clave y pidió su pronta reparación, ya que ahora deben desviar por la compañía Yeguarizo, en un trayecto más largo para llegar al casco urbano.

Pobladores de Potrerito del distrito de Acahay piden la reparación del puente Reventón.
Pobladores de la compañía Barrerito, Acahay, piden la reparación del puente Reventón afectado por la erosión del terreno.

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Por otra parte, en la compañía Peña, vecinos alertan que el boquete podría agravarse si vuelven las lluvias. El poblador Celestino Aguayo pidió una intervención urgente, que se repare el puente y que se realice la carga de ripio para garantizar el tránsito seguro. En una pasarela del lugar, el raudal arrastró parte del alcantarillado pluvial, formando un boquete en medio del camino vecinal.

El intendente Aldo Lezcano (Alianza) explicó que el puente de Barrerito ya estaba deteriorado, con vigas caídas, termitas y nidos de abejas. Señaló que retiraron la estructura dañada y habilitaron un paso provisorio en Semana Santa, pero las lluvias lo destruyeron.

Aldo Lezcano (Alianza), intendente de Acahay.
Aldo Lezcano (Alianza), intendente de Acahay.

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Explicó que el municipio tiene más de 300 kilómetros de caminos de tierra que se descomponen con las lluvias. Añadió que en marzo realizaron perfiladas y cuneteadas desde Tuyu Hu hasta Potrero Arce, pasando por Potrerito y Peña, pero el temporal volvió a dañar varios tramos.

Finalmente, indicó que aguardarán que el terreno se seque para retomar los trabajos en los caminos terraplenados, incluyendo reposición de alcantarillas, carga de ripio y mantenimiento de caminos rurales.