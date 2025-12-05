Acahay: MOPC repara caminos vecinales tras reclamos de pobladores

La reparación de los caminos vecinales en mal estado está planificada desde el gobierno departamental, en conjunto con las autoridades municipales y el MOPC. Cada intendente debe aportar su contrapartida para la carga, ya que los trabajos son compartidos, señaló el ingeniero Ovando.

Detalló que, ellos recibieron el reclamo de los pobladores de las compañías Rincón, Itakyty y Caraguaraty y en este caso, el intendente de este distrito Aldo Lezcano (Alianza), le remitió también una nota solicitando mejoras en los caminos vecinales, pero no ofreció una contrapartida local en materiales.

Aclaró que en la nota “el ejecutivo comunal dijo que tenía una motoniveladora. Pero nosotros contamos con equipos viales, y los intendentes firmaron el acuerdo donde se comprometían poner por lo menos ripios y si tienen equipo viales completo mejor para hacer más rápido”.

Sin embargo, aquí en este distrito “nos encontramos que no contábamos con ripio para la carga necesaria en los accesos, y eso se tuvo que gestionar con los vecinos para que faciliten el material”, explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aclaró que el ente vial ya estaba trabajando en este municipio, de acuerdo al plan de trabajo asumido con los intendentes, este mes le correspondía a este distrito. En ese sentido, dijo que ya terminaron de mejorar el camino vecinal de la compañía Rincón, que también necesitaba una reparación urgente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Reclaman al MOPC la culminación de un puente iniciado hace un año en Acahay

De ahí pasaron a la compañía donde están trabajando en Itakyty. Para la próxima semana se prevé la reparación del camino interdistrital que une Acahay con Ybycuí por Caraguatay. En esta zona también se requiere carga y trabajos de mejora para garantizar una mayor durabilidad. Posteriormente, el mantenimiento queda a cargo de la Municipalidad.

Lea más: Acahay clama al MOPC por equipo de carga para reparar caminos rurales deteriorados

Finalmente, comentó que para la próxima semana, está previsto trabajar en el distrito de Tebicuarymí, donde —según adelantó— el intendente “va a colaborar con maquinarias, ripio y acompañamiento durante los trabajos”.