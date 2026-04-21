Calles destrozadas en el barrio Santa María: vecinos claman una solución definitiva

Escasos kilómetros separan al barrio Santa María de la Municipalidad de Asunción; sin embargo, los problemas que aquejan a sus pobladores no encuentran solución. En la intersección de las calles Ramón Cardozo y 8 de Septiembre, la situación es lamentable: el pavimento está totalmente deteriorado y repleto de baches que acumulan agua.

Este martes, luego de la lluvia, el barrio amaneció con varios espejos de agua y el comprensible enojo de los vecinos que ya están cansados de los trabajos a medias.

“Vienen y hacen nomás así ellos, no sacan el agua, nada. No hacen como se debe; entonces al segundo día ya todito descompuesto está. Necesitamos que se haga en forma. Eso es lo que le pedimos, por favor, si puede”, expresó Analira Figueredo.

El tráfico vehicular en la zona es constante, ya que ambas calles tienen salida a la Avenida Madame Lynch y, como área limítrofe con la ciudad de Fernando de la Mora, los automovilistas las usan bastante para desplazarse hacia la capital del país.

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Según los pobladores, personal municipal suele acudir ante los reclamos, pero de nada sirve si la solución no es definitiva.

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“En lo que va del año, más de 15 veces vinieron los de la municipalidad. Levantan un poco, ponen en las veredas, nos dejan su asfalto y se van. Ahora, en 15 días vinieron otra vez. Y mire, ustedes ya vieron cómo está la calle otra vez. Nada no hacen. Yo no sé en dónde están los jefes de ellos, qué hacen para venir a controlar, porque esto tiene que ser controlado por una persona”, se quejó Alba Báez.

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A los pobladores ya les da igual quién los socorra: la Municipalidad o el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Lo único que piden es que los trabajos se hagan en forma para poder vivir tranquilos en su barrio.