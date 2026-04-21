Falta de tratamiento del agua distribuida por la Junta de Saneamiento pone en riesgo a pobladores de San José de los Arroyos

La medida fue tomada con base en el informe de una intervención realizada por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Ersan), durante la cual se detectaron serias irregularidades en el sistema de provisión de agua, que debería ser potable para toda la comunidad. Ante esta situación, el ente regulador otorgó un plazo de 10 días a la Municipalidad de San José de los Arroyos para implementar mecanismos de tratamiento y garantizar el suministro seguro.

El sistema de captación se encuentra a unos 16 kilómetros del casco urbano, sobre el arroyo Yhaca, en la compañía del mismo nombre. El tratamiento del agua está a cargo de la municipalidad, mientras que la distribución depende de la Junta de Saneamiento.

La Junta de Saneamiento tiene un total de 1.882 usuarios y cada uno paga mensualmente G. 20.000 por el servicio, lo que equivale a una recaudación mensual de unos G. 37.640.000.

El administrador de la Junta de Saneamiento, Julio Aguilar, explicó que todo lo recaudado es utilizado para el mantenimiento de las cañerías y el pago de la factura del suministro eléctrico de la planta de tratamiento. En cuanto al mantenimiento de la planta y el pago de funcionarios, está a cargo de la Municipalidad de San José de los Arroyos.

El intendente Edgar Benítez (ANR-HC) dijo que el pago de personal y los mantenimientos básicos de la planta le cuesta a la municipalidad G. 25.000.000, que son solventados con recursos propios. Pero aclaró que el mantenimiento de las enormes bombas de agua es muy costoso y que el municipio no tiene los recursos necesarios para repararlas.

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Ante esta situación, indicó que requieren la ayuda de otras instituciones como Itaipú o Yacyretá para poder renovar totalmente los equipos.

El secretario general de la comuna, Cristian Giacobbi, explicó que se encuentran evaluando alternativas y coordinando reuniones entre autoridades para dar una salida al problema. Señaló que las bombas y equipos de tratamiento ya son obsoletos y superaron su vida útil, lo que incide directamente en la deficiente calidad del agua.

Asimismo, indicó que se están realizando gestiones para que la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay asuma la administración del servicio, atendiendo que el costo operativo resulta demasiado elevado para la municipalidad. Añadió que es indispensable que la Essap tome el control del sistema.

La planta de procesamiento de agua potable fue inaugurada el 4 de marzo de 2020, con un valor total de G. 13.200 millones, de los cuales G. 7.100 millones fueron aportados por Entidad Binacional Yacyretá, G. 5.000 millones por la Essap y G. 1.200 millones por la Municipalidad de San José de los Arroyos. Desde entonces, la planta recibió poco o nulo mantenimiento y actualmente se encuentra muy deteriorada.

Por su parte, el poblador Juan Marcelino Escobar manifestó que esta problemática no es nueva y que desde hace tiempo enfrentan la contaminación del agua, lo que representa un riesgo para la salud. Afirmó que en reiteradas ocasiones el agua llega extremadamente turbia, incluso inutilizable para tareas básicas como el lavado de ropa.

Los pobladores exigen una intervención urgente que permita restablecer la calidad del agua y garantizar un servicio esencial en condiciones adecuadas.