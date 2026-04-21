Gran maestro masón niega que Rivas sea parte de la logia

Ante comentarios de quienes apuntaban que la firma del senador Hernán Rivas cuenta con tres puntos, los cuales son asociados con la masonería, José Fernández Zacur, Serenísimo Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay, dejó en claro que el mencionado parlamentario no forma parte de la logia.

“Pudo haberle puesto tres puntos, una carita feliz o un osito cariñosito; lo cierto es que no pertenece a la institución”, remarcó.

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Por otra parte, Fernández Zacur fue consultado sobre si existe una lista de personas que fueron sancionadas o expulsadas por un mal comportamiento social o el mal manejo de la cosa pública. Este respondió que esa lista se engrosa cada día.

“Desde los nuevos liderazgos de la institución entendemos de que es nuestro deber depurar la imagen. Y depurar esa imagen pasa por separar las manzanas podridas del canasto”, finalizó en charla con Ñanduti.