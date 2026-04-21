Infona compartirá mañana los resultados del Inventario Forestal Nacional

Mañana, miércoles, el Infona prevé compartir los resultados del Inventario Forestal Nacional e realizará este miércoles 22 de abril en el salón auditorio de la Dirección General de Extensión Universitaria de la UNA, con una exposición inmersiva con ingreso libre y gratuito durante toda la jornada, que será de 09:00 a 16:00.

Al respecto, detallan que el Inventario Forestal Nacional (IFN) es una herramienta que recopila, analiza y reporta información sobre los bosques paraguayos, a través de mediciones en campo, datos científicos y monitoreo continuo, conformando una de las bases del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.

Mediante el Infona, este inventario alcanza este 2026 un hito al cumplir una década de monitoreo y sostienen que este avance fortalece la gestión forestal basada en evidencia en el Paraguay, donde los datos técnicos de alta precisión se convierten en el principal insumo para la toma de decisiones, la planificación territorial y el desarrollo sostenible.

“La presentación del IFN de este año propone una experiencia innovadora que trasciende lo técnico. Reconoce que los bosques no son solo ecosistemas medibles, sino también territorios de vida, cultura y conocimiento donde conviven comunidades indígenas y campesinas, la academia y la industria. Bajo esta visión integral nace el evento Paraguay forestal: ciencia, cultura y vida”, detallan.

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Portal del Inventario Forestal Nacional

El IFN del Paraguay llega a su tercer ciclo, que corresponde al periodo 2023-2025, en el cual se midieron 236 parcelas en 6 estratos.

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Durante el evento se comunicarán los principales hallazgos del estudio, se visibilizará el rol de los distintos estratos forestales en el desarrollo nacional, se pondrá en valor el conocimiento de las comunidades indígenas y campesinas, se vinculará la academia con la gestión forestal y los territorios y se buscará posicionar al Paraguay como referente en monitoreo forestal integral.

Asimismo, el Infona también pondrá a disposición de forma pública y gratuita el Portal del Inventario Forestal Nacional, corresponde a una plataforma digital para explorar datos interactivos de los seis estratos forestales del país, datos por departamento y tipo de bosque, información sobre biomasa, carbono y diversidad.

Además, ofrecerá la ubicación de las parcelas de muestreo y un reporte descargable con información técnica.

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