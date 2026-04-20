Honor Colorado oficializa la precandidatura de Paul Servín a la Intendencia de Yabebyry

Con miras a las internas del Partido Colorado, el fin de semana se realizó la oficialización de la precandidatura a la Intendencia por Honor Colorado del concejal municipal, Paul Servín, y de doce aspirantes a integrar la Junta Municipal de la comunidad yabebyrense.

El acto se realizó en un establecimiento privado, con la presencia del intendente Ignacio Brizuela, del consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores, así como de concejales departamentales y municipales.

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Están confiados en que lograrán una amplia victoria en las internas partidarias previstas para el 7 de junio. Asimismo, apuntan a consolidar este respaldo con miras a las elecciones municipales que se desarrollarán en octubre próximo en todo el territorio nacional.

El postulante a la Intendencia, Servín, señaló que el encuentro político contó con la participación de dirigentes barriales y representantes de las diferentes compañías de Yabebyry, superando todas las expectativas iniciales por la masiva concurrencia de simpatizantes.

Según estimaciones, entre 700 y 800 personas asistieron a la actividad proselitista, lo que genera confianza en el equipo político de Honor Colorado de cara a las internas de junio.

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Indicó que se viene trabajando de manera coordinada con los candidatos a concejales, con el objetivo de lograr una victoria contundente mediante el respaldo ciudadano.

En otro momento, Servín destacó que en el distrito de Yabebyry la ANR cuenta con 2.453 afiliados habilitados para votar en las elecciones internas partidarias. Señaló que el porcentaje de participación electoral suele rondar el 70 %, lo que representa un nivel significativo de concurrencia de votantes en este tipo de procesos.

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