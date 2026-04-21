Muere otro recluso por posible caso de tuberculosis en Concepción

En la siesta del domingo 19 de abril último Eduardo Daniel Alfonso Aldana, de 40 años, fue ingresado al Hospital Regional de Concepción donde una hora y media después falleció. Según el reporte médico la causa de muerte, del hombre recluido por reducción, fue por “síndrome distrés respiratorio severo”.
Este sería el segundo caso de muerte, de personas privadas de libertad, por tuberculosis, en este mes de abril, según fuentes.
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Familiares de los reos que están en la Penitenciaría Regional de Concepción manifestaron su preocupación por estos casos y temen además muertes debido al hacinamiento que existe en el penal ubicado a 5 kilómetros al este del centro urbano de Concepción.