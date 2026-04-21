Presentan guías pedagógicas “Ventanas Abiertas”, para enseñanza de la memoria en escuelas y colegios

Ayer se realizó la presentación oficial de las guías pedagógicas “Ventanas Abiertas”, en el auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional Augusto Roa Bastos, por parte de la Codehupy.

Estas guías constituyen una propuesta educativa orientada a fortalecer la enseñanza de la memoria democrática, la historia reciente y los derechos humanos en el ámbito escolar.

Se trata de una herramienta que da continuidad al libro “Ventanas Abiertas” y al informe de la Comisión de Verdad y Justicia, alineándose además con el currículo del Ministerio de Educación y Ciencias.

El material está dirigido a docentes del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media, especialmente en las áreas de Ciencias Sociales, Historia, Geografía y Formación Ética y Ciudadana.

Lea más: Volumen dos del cómic “Ventanas Abiertas” se lanzará gratuitamente en el Puerto de Asunción

Presentan guías “Ventanas Abiertas”

A través de diversas actividades pedagógicas, las guías promueven el diálogo, la reflexión crítica y la formación de una ciudadanía comprometida con los valores democráticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La presentación estuvo a cargo de las elaboradoras de contenido Ángeles Ferreira, Ana Portillo y María José Quevedo, quienes compartieron el proceso de construcción de los materiales y su enfoque pedagógico.

Asimismo, el evento contó con la presencia de autoridades del Centro Cultural de España en Asunción, institución que apoya y financia el Proyecto Memoria, así como de invitados e invitadas especiales que colaboraron en el proceso de verificación de las guías, fortaleciendo su pertinencia y calidad.

La elaboración de estos materiales incluyó un proceso participativo con docentes y estudiantes de distintas instituciones educativas, lo que permitió asegurar su adecuación al contexto educativo y su alineación con las necesidades del aula.

Lea más: Codehupy tilda de irresponsables acusaciones de Riera y le exige pruebas

Guías “Ventanas Abiertas” serán distribuidas en colegios

Las guías serán distribuidas a algunos colegios de Asunción y el área Central. Además se podrá acceder a ellas en formato digital a través de este sitio web.

El Proyecto Memoria Democrática, Archivos y Sitios de la Resistencia y los Derechos Humanos en Paraguay es implementado por Codehupy, con el apoyo y financiamiento de la cooperación española.