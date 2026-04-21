Seis hinchas imputados por violentos incidentes durante el Clásico afrontan audiencia

El juez penal de garantías José Agustín Delmás es el magistrado sorteado para analizar las imputaciones que pesan contra hinchas que el domingo último protagonizaron hechos de violencia durante el partido entre Olimpia y Cerro Porteño en Sajonia.

Específicamente, en su juzgado deben declarar este martes seis aficionados imputados por varios delitos y para quienes el Ministerio Público solicita la medida de prisión preventiva.

El magistrado precisó que en el caso de uno de ellos la imputación es por perturbación de la paz pública, resistencia y lesión grave. Supuestamente, esta persona arrojó cascotes contra el personal policial, ocasionando lesiones a dos de ellos.

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Los demás fueron imputados solo por perturbación de la paz pública debido a hechos que ocurrieron ya afuera del estadio.

¿Quiénes son los hinchas imputados?

Marco Antonio Duarte Gamarra (perturbación, resistencia)

Junior Ariel Alcaraz Vera (perturbación de la paz pública)

Maximiliano Sebastián Servín Vaesken (perturbación de la paz pública y resistencia)

Martín Insfrán Isfran (perturbación de la paz pública)

Pedro Pablo Benítez Sánchez (perturbación de la paz pública)

William Gabriel Santacruz Urunaga (perturbación de la paz pública)

¿Hay más imputados?

En entrevista con ABC, el juez Delmás mencionó que, según los datos que maneja, existen más personas imputadas en relación a los disturbios y sus causas estarán siendo sorteadas electrónicamente para su derivación a distintos juzgados en el marco del proceso.

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