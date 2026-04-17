Benjamín, un niño de Ayolas, lucha por su vida; necesita G. 90 millones para equipo médico

Leandra Ríos, abuela materna de Benjamín, señaló que se encuentran en una situación muy difícil como familia, ya que su nieto necesita urgente un equipo de Ventilación Mecánica Resmed Astral 150 (con batería interna, con una autonomía de 8 horas aproximadamente). El seminuevo tiene un valor aproximado de G. 80.000.000, también de un Vaso Humidificador Externo con calentador, su precio ronda los G. 6.000.000; y una máscara nasal pediátrica cuyo costo es G. 4.000.000.

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El monto necesario escapa a las posibilidades de la familia para poder reunir, ya que todos sobreviven de lo que logran juntar de forma diaria. Es por ello por lo que piden la colaboración de la ciudadanía de todo el país para poder reunir los G. 90.000.000 y así poder comprar el equipamiento para Benjamín. Actualmente, en el Ministerio de Salud Pública no se cuenta con el mismo, por lo que es prácticamente imposible adquirir. “Queremos llegar al corazón de la gente, cualquier G. 1.000 suma”.

Asimismo, mencionó que esta tarde, con acompañamiento de personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ayolas (CBVA), realizarán una colecta solidaria en la entrada del barrio San Antonio de este distrito.

Por su parte, Alcides Aquino, abuelo del niño, dijo que en este momento necesitan de la comunidad ayolense, y también de todo el país, de las autoridades y de todas aquellas personas de buen corazón.

“Para que Benjamín pueda sobrevivir, es necesario contar con ese aparato”. Las personas interesadas en ayudar al niño pueden realizar sus aportes a través del alias: 6811658, nombre de Tamara Aquino, madre de Benjamín. Otro número habilitado es el alias +595985889311, a nombre de Alcides Aquino.

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