Un año en el hospital y un solo sueño: volver a casa con la ayuda de un respirador

Su madre, Clarisa Barros, una mujer que no se despega de su pequeña, comentó que hace un año y seis meses su hija permanece internada en el centro asistencial, al que llegaron desde la lejana comunidad chaqueña.

En un principio, fue por un problema respiratorio leve, pero la situación se complicó tras detectarse una neumonía, lo que obliga a la niña a depender de un respirador y de oxígeno de forma permanente para subsistir.

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“Tengo otra hija menor a quien no veo con frecuencia, ya que desde que llegamos a este hospital estoy al cuidado permanente de Esthercita”, expresó la madre.

Agregó que en varias ocasiones se realizaron jornadas solidarias en la comunidad de Puerto Casado, y que nuevamente este sábado se lleva adelante una actividad similar para reunir fondos. “Estamos eternamente agradecidos con todos los que nos están ayudando”, manifestó.

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La pareja de Clarisa se encuentra en el Chaco, al cuidado de la otra hija, realizando todo tipo de trabajos con el objetivo de enviarles alguna ayuda económica para el día a día. “Con eso vamos sobreviviendo”, refirió doña Clarisa, quien comparte con su pequeña un mismo anhelo: poder regresar a su hogar.

Respirador portátil y oxígeno

Para concretar ese deseo, luego de casi dos años de vivir en el hospital Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, la familia necesita contar con un respirador portátil y tubos de oxígeno, ya que Esther depende exclusivamente de estos equipos para poder sobrevivir.

Durante el día, la niña debe permanecer conectada de forma constante al oxígeno, mientras que por las noches requiere el uso del respirador portátil. Además, necesitan un pequeño generador de energía, considerando que el equipo debe estar conectado a un sistema eléctrico que pueda suplir eventuales cortes de luz, así como un saturómetro para el control permanente de sus niveles.

El costo total de estos equipos ronda los G. 150 millones, una suma inalcanzable para la familia. Ante esta situación desesperante, Clarisa grabó un video en el que relata su historia y solicita ayuda a la ciudadanía para poder dejar el hospital. En su mensaje, hace un llamado directo al presidente Santiago Peña y al gobernador del Alto Paraguay, Arturo Méndez, con la esperanza de recibir una respuesta que les permita volver a casa.

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La mujer también mencionó que, si alguna persona de buen corazón dispone de alguno de estos equipos y ya no los utiliza, podría donarlos, ya que serán de gran ayuda y, sobre todo, devolverán una sonrisa a Esthercita, quien anhela regresar a su hogar, donde la espera el resto de su familia.

Para cualquier tipo de ayuda, Clarisa dejó su número de contacto: (0982) 897-976. Asimismo, quienes deseen visitarla pueden hacerlo, ya que permanece de forma constante junto a su hija en una de las salas del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, en la ciudad de San Lorenzo.

En la mañana de este sábado, a través de una emisora radial local de Puerto Casado, se lleva adelante nuevamente una maratón solidaria con el objetivo de recaudar fondos que ayuden a cubrir los gastos de la pequeña Esthercita, cuya historia ha conmovido a toda su comunidad.