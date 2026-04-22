“Colores en Otoño”: arte y gastronomía se fusionan en una muestra en Villarrica

La escena cultural de Villarrica suma una nueva propuesta con la muestra colectiva “Colores en Otoño”, que será inaugurada este viernes 24 de abril a las 20:00 en la Galería La Ferrer, un espacio que conjuga arte y gastronomía. El local se encuentra ubicado sobre la calle Presidente Franco, casi Ruy Díaz de Melgarejo, en pleno centro de la capital guaireña.

La iniciativa es organizada por el artista Horacio Guimaraens en conjunto con la arquitecta y artista Liliana Ferreira, quien además es propietaria del espacio cultural.

La muestra reunirá a creadores paraguayos y extranjeros radicados en el país, así como a exponentes del departamento del Guairá, quienes presentarán una amplia diversidad de estilos y enfoques.

Entre los artistas participantes figuran Alicia Pérez Pane, Belinda Huber, Carolina Berni, Carolina Abbate, Celia Vera, Diego Benítez, Gloria Valle, Henmy Orué, el propio Guimaraens, José María Ruiz Cárdenas, Liliana Ferreira, Luana Vera González, Patricia Benítez y Patricia Rosales.

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Las obras abarcarán distintas temáticas, desde lo figurativo hasta lo abstracto, y estarán desarrolladas en técnicas variadas como óleo, acrílico, acuarela y técnicas mixtas, lo que permitirá al público recorrer un abanico amplio de expresiones contemporáneas.

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La propuesta no solo busca exhibir obras, sino también generar un espacio de encuentro entre artistas y público, fomentando el intercambio cultural y el acceso al arte en la comunidad.

Además, el entorno de “La Ferrer”, que integra arte y gastronomía, ofrece una experiencia distinta para los visitantes, combinando la apreciación estética con un ambiente social y culinario.

La exposición estará abierta al público desde el sábado 25 de abril hasta el martes 5 de mayo, con acceso de martes a domingo en los horarios de 09:00 a 11:30 y de 15:00 a 20:00.