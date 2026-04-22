Diputados aprueban proyecto que urge acelerar asfaltado Quyquyhó–María Antonia

La iniciativa fue presentada por el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, quien manifestó su preocupación ante el lento avance de las obras de pavimentación asfáltica de 31,5 kilómetros en dicho acceso vial. Destacó que se trata de una de las obras más esperadas en la zona, ya que pondrá fin a décadas de aislamiento. La falta de un camino de todo tiempo afecta a más de 15.000 habitantes.

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El legislador explicó que, pese al tiempo transcurrido desde la adjudicación, los trabajos han progresado con lentitud, por lo que considera indispensable que el MOPC adopte con celeridad las medidas necesarias para garantizar la finalización de la obra.

Subrayó que esto permitirá asegurar la integración vial efectiva y mejorar la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.

La obra demandará una inversión de G. 88.160.062.554, financiada con recursos del presupuesto del MOPC. El distrito de María Antonia se encuentra a unos 198 kilómetros de Asunción, en el IX departamento. La concreción del proyecto facilitará el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y las actividades productivas, beneficiando no solo a la comunidad local, sino también a toda la región.

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Según detalla el proyecto, mediante la Resolución N° 2187/2024 del MOPC, de fecha 28 de noviembre de 2024, se adjudicó la ejecución del asfaltado, correspondiente al Lote 3 de la Licitación Pública Nacional N° 123/2024.

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El plazo de ejecución establecido es de 24 meses. El contrato fue suscrito por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y el representante del Consorcio Santa Lucía, integrado por las firmas Iniciativas Constructivas S.A. y DC Ingeniería S.A., representadas por el ingeniero Edgar Ahrens.

Esta infraestructura del tramo María Antonia–Quyquyhó forma parte del programa de conectividad rural del Gobierno y busca reemplazar un camino de tierra, históricamente intransitable en días de lluvia, por una ruta asfaltada que permita la conexión permanente de María Antonia con la red vial departamental.