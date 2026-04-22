Exintendente sampedrano presenta reposo médico y frustra inicio de su juicio

Para este miércoles a las 8:00 estaba fijado el inicio del juicio oral y público al ex intendente del distrito de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón, por presunta lesión de confianza en relación con un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de la citada localidad por valor de G. 2.269 millones. Sin embargo, el mismo pasó para la semana próxima.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por Matías Garcete e integrado por Elsa García y Adriana Planás, fue notificado de un reposo médico por tres días que presentó y con lo que imposibilitó el arranque del juicio. Ante esta situación el juez Garcete convocó nuevamente para dentro de cinco días.

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Por otra parte, Garcete también ofició que un médico forense de turno del Poder Judicial se constituya en el domicilio de Gustavo Rodríguez, para que lleve a cabo una inspección médica y evaluación de su estado de salud. El profesional fue emplazado por 24 horas para que remita informe sobre esa diligencia al Colegiado.

Además, el presidente del tribunal advirtió a los acusados que estuvieron presentes en sala de juicio que procederá a revocar las medidas cautelares que pesa sobre los mismos, en caso de que se presenten incidentes dilatorios que frustren el inicio del contradictorio.

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Exintendente sampedrano a juicio por presunta tragada de G. 2.269 millones

El exjefe comunal Gustavo Rodríguez fue imputado en marzo del 2023 y desde entonces impulsó innumerables trabas para dilatar su proceso. Para evitar ir a audiencia preliminar chicaneó en cinco oportunidades, una vez acabados los recursos jurídicos, los otros imputados en la causa se turnaron para dilatar más la audiencia.

En tanto que, en mayo del año pasado, el juez penal de garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú elevó la causa a juicio oral y nuevamente allí comenzó con las chicanas que Gustavo Rodríguez fue perdiendo una a una.

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El pasado 5 de enero la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la casación interpuesta por la defensa de Rodríguez, contra el auto de apertura a juicio y su confirmación en segunda instancia, ratificando que la causa por lesión de confianza vinculada a la presunta “tragada” de G. 2.269 millones se debatirá en juicio oral.

Además del ex intendente están acusados en la causa: Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera de la comuna sampedrana). También están acusados en la misma causa: José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la UOC).

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El 14 de noviembre de 2025, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú condenó, en un procedimiento abreviado, a dos años de prisión, con suspensión de la condena, a Óscar Raúl Cañete Delgado, representante de la empresa RC Construcciones y proveedor de la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú.