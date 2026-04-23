Así se implementa el control de mochilas en un colegio privado de Asunción

En el Colegio y Escuela Técnica “Sagrado Corazón de Jesús”, más conocido como Salesianito, implementan desde esta semana un riguroso control de mochilas a alumnos del nivel medio y el tercer ciclo en el marco de un protocolo de seguridad puesto en marcha tras la aparición de amenazas en varias instituciones educativas.

La directora Sair Gamarra mencionó que el pasado viernes 17 de abril hallaron un texto con amenazas en uno de los sanitarios del colegio y ante dicho episodio se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, realizando las denuncias correspondientes ante la comisaría jurisdiccional, el Sistema 911 y el Ministerio Público.

En este contexto, el miércoles arrancó el control a las mochilas de los estudiantes a través de la implementación de detectores de metales, una medida que, según las palabras de la directora, fue consensuada previamente con la Asociación de Padres y el Centro de Estudiantes.

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Elementos prohibidos:

Sustancias ilícitas

Armas blancas

Armas de fuego

Vapeadores

Elementos electrónicos no contemplados.

De momento, los primeros elementos incautados fueron utensilios, especialmente aquellos punzantes. Ante esto, pidió a los padres proveer a sus hijos de cubiertos desechables para evitar cualquier inconveniente.

La directora señaló que más allá de un control, la idea es instalar consciencia y prevención, algo que, según dijo, debe comenzar en la casa de cada estudiante.

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“Esta es una campaña de concienciación sobre lo que los chicos están trayendo al colegio. Pero trabajamos la conciencia, tanto así con los chicos como con las familias, porque el cargar la mochila debe implicar también desde la familia, no solamente el control, sino cargar también de afecto, de empatía, de respeto. Y esos son los valores que estamos nosotros trabajando y volviendo a inculcar”, manifestó.

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La educadora señaló que estas acciones serán reforzadas con un programa de formación y charlas de asesoramiento. Para ello, ya se encuentran coordinando la presencia de especialistas de la Fiscalía y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con el fin de brindar herramientas de prevención a toda la comunidad educativa.