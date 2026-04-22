Con detectores de metales catean a alumnos de un colegio privado

Padres del Salesianito confirmaron que desde este miércoles sus hijos son sometidos a un control antes de ingresar a su institución educativa. Un grupo de guardias privados, hombres y mujeres, realizan los cateos con detectores de metales y, además, revisan mochilas y carteras.

Esta medida fue tomada luego de que ayer los miembros del Consejo Directivo, equipos técnicos, representantes de la asociación de padres y del Centro de Estudiantes se reunieran ante la creciente cantidad de amenazas que se vienen realizando.

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“Como Colegio, actuamos con responsabilidad, activando protocolos, articulando con las autoridades y estableciendo un plan de intervención que prioriza el bienestar de nuestros estudiantes y de toda la comunidad educativo-pastoral. Seguimos trabajando, con compromiso y en conjunto, para garantizar un ambiente seguro, ordenado y formativo para todos”, indicó el colegio a través de sus redes sociales.

Padres piden conversar con los estudiantes

La Asociación de Padres también se manifestó a través de un comunicado y solicitó a los padres conversar con sus hijos para hacerlos comprender que “ciertas bromas, amenazas o retos no son juegos y pueden generar consecuencias serias para todos”.

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Hicieron énfasis en que hoy más que nunca es fundamental acompañar a los niños y adolescentes y reforzar los valores como el respeto, la responsabilidad y el uso adecuado de las redes sociales. “Nuestro compromiso desde el hogar resulta clave para construir un ambiente seguro, sano y respetuoso para toda la comunidad”, finaliza el comunicado.