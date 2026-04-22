Amenazas de tiroteo en escuelas: la respuesta del MEC es una “circular”

En la última semana se dieron más de una decena de casos de amenazas de tiroteo en instituciones educativas, según registros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Se sospecha que el suceso surge de retos virales a través de las redes sociales, pues sucesos similares se dan en otros países de la región, como Argentina y Chile.

Ante estos hechos, las familias reclaman al MEC por acciones concretas para garantizar la seguridad de sus hijos y por ende, de toda la comunidad educativa.

En todos los centros educativos el modus operandi es el mismo. Aparecen mensajes escritos en los azulejos del baño, generalmente con la misma frase: “Tiroteo. No vengan”.

Mientras, algunos colegios privados están tomando decisiones extremas, como ocurrió esta mañana en el Salesianito de Asunción, donde contrataron guardias privados para catear a sus más de 1.000 estudiantes en todos los niveles. Revisan mochilas, carteras y cuentan con detectores de metales.

La increíble respuesta del MEC ante amenazas de tiroteo

Este martes se reunieron altas autoridades de la cartera educativa, lideradas por la viceministra de Educación Básica, Peggy Martínez. También estuvieron presentes la directora de Promoción de la Niñez del MEC, Sonia Escauriza, y la directora general de Gestión Educativa Departamental, Lidia Barrios.

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Dos días después de esta reunión, la respuesta oficial ante las amenazas de violencia en el ámbito escolar, de parte del MEC, fue la publicación de la circular N° 2/26, firmada por Lidia Barrios, la directora general de Gestión Educativa Departamental.

El papel es “a efecto de recordar la vigencia de la Resolución N° 183/2023, por la cual se aprueba el protocolo de seguridad para instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada del país del MEC”.

Lo que dice el protocolo de seguridad del MEC

En la circular, el MEC destaca dos puntos del protocolo de seguridad número 183: