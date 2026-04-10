Bello y el “modelo” Nenecho: en 2025, se gastó 15 veces más en salarios que en obras, en Asunción

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), quien inició su mandato en agosto de 2025, mantuvo el año pasado a la Municipalidad, en el mismo rumbo que la gestión de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), quien renunció a su cargo en agosto, tras una intervención. El Balance 2025 y el informe de gestión del tercer cuatrimestre -de septiembre a diciembre-, que llegó esta semana a la Junta Municipal, confirma que las prioridades no cambiaron.

La partida de servicios personales, es decir, salarios, se llevó en 2025, G. 728.323 millones, lo que representa más de 60% de la ejecución total anual. En contraste, la Inversión Física -obras-, apenas recibió G. 50.548 millones, un magro 4% del gasto total. Aunque mantuvo la misma línea, Bello cerró el año pasado con una ejecución más pobre que la de su antecesor, que en 2024, casi había alcanzado el 9% en obras, con una proporción de 7 a 1 entre salarios y obras.

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Nenecho dejó la Municipalidad de Asunción con 9.119 funcionarios. Pese a que, en el discurso, Bello habló de una reducción mínima en la cantidad de funcionarios -unos 150-, al cierre del año pasado, el gasto en servicios personales superó 15 veces lo destinado a inversión en obras públicas.

El periodo 2025 abarca los últimos meses de gestión de Nenecho -de enero a junio-, los dos meses de la intervención -de junio a agosto-, que estuvo a cargo de Carlos Pereira, y los primeros meses de la gestión de Bello- de agosto a diciembre-.

“Modelo” Nenecho: inusual aumento en diciembre

La ejecución de diciembre llama la atención por un aumento desproporcionado en el rubro de servicios personales. En el último mes de 2025, Bello pagó G. 132.210 millones, de los cuales solamente G. 17.253 millones corresponden a aguinaldos. La cifra casi triplica los meses previos del año, que promediaron G. 48.000 millones mensuales. Además, el monto duplica los G. 64.817 millones que pagó Nenecho en diciembre de 2024.

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El rubro de remuneraciones básicas es el que muestra el comportamiento más difícil de justificar. Mientras que entre septiembre y noviembre el promedio fue de G. 16.700 millones, en diciembre trepó a G. 46.293 millones. Este incremento del 177% en un solo mes no coincide con la evolución natural de la planilla de funcionarios y sus ingresos.

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El rubro de contratados se erige como el componente más voraz del gasto, con G. 334.352 millones pagados. Dentro de este grupo, el peso de los jornaleros absorbió un total de G. 320.552 millones en el año. Esta cifra representa casi la mitad de todo lo destinado a salarios.

Mientras los salarios subieron, la inversión en obras públicas se mantuvo prácticamente paralizada durante todo el periodo. En septiembre no se registró ninguna obligación para construcciones, y en octubre apenas se destinaron G. 37 millones y en noviembre, G. 13 millones. Recién en diciembre hubo un repunte de G. 6.415 millones, cifra insignificante ante las necesidades de infraestructura de la capital.

Acumulación de deuda

La crítica situación financiera se agrava con el incumplimiento de las obligaciones del Servicio de la Deuda Pública. El informe revela la acumulación de intereses vencidos, ya que al cierre del 2025, quedaron pendientes de pago G. 81.420 millones. De ese monto, G. 81.271 millones corresponden a intereses por deuda bonificada.

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Estas obligaciones incumplidas ya generaron sobrecostos para la comuna. Lo que el intendente Bello pretendió presentar este martes como un exitoso acuerdo con los tenedores de bonos emitidos por la municipalidad, es en realidad una intimación, bajo amenaza de iniciar acciones judiciales. La aprobación o rechazo de la exigencia de los bonistas está ahora en análisis en la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal.

Los bonistas exigen el pago de los G. 81.271 millones vencidos, más G. 9.523 millones en concepto de “costos financieros”. El total a pagar asciende a la suma de G. 90.794 millones. De no cumplirse el pago, los bonistas advierten con intereses punitorios del 24% anual, más gastos de justicia y costas de un eventual proceso judicial.

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La propuesta, presentada como un autobombo de Bello, proyecta el diferimiento de los intereses vencidos y por vencer en 2026 para marzo de 2027. El “clavo” que dejará el intendente a quien resulte electo su sucesor es de G. 208.891 millones, equivalente a US$ 32,6 millones. Los bonistas dejaron en claro que están abiertos a la reestructuración de la deuda diferida, bajo condiciones “razonables” para ellos.

¿Y las obras?

Algunos de estos bonos fueron emitidos para ejecutar obras que no existen. El caso más notorio es el de los bonos G8 (2022), emitidos por G. 360.000 millones. De los 8 proyectos prometidos con esta emisión, apenas empezaron 4 y no se terminó ninguno.

Carlos Pereira, interventor de la gestión del exintendente Rodríguez, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de ese dinero, originalmente para obras, a gastos corrientes, principalmente salarios.

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De los cuatro proyectos iniciados: San Pablo, Abasto, Santo Domingo y General Santos, solo los dos primeros, que llevan dos años en ejecución, tienen un avance relativamente significativo, 40% y 50% respectivamente. En tanto, Santo Domingo y General Santos, iniciados hace más de un año, tienen avances de entre el 15% y el 3%, respectivamente.

Nenecho renunció en agosto de 2025, ante la inminencia de su destitución y de la presentación del contundente informe del interventor. Sobre su gestión pesan al menos 8 causas penales, entre ellas una acusación por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”. Bello fue electo por un acuerdo entre el cartismo y la disidencia colorada, con el aval de Nenecho, que ahora se enfrenta abiertamente a Bello en redes sociales, y se candidata nuevamente a concejal.

Bello mantuvo el “modelo” Nenecho

Balance General 2025

Gestiones incluidas:

Óscar “Nenecho” Rodríguez (enero a junio)

Carlos Pereira, interventor (junio y agosto)

Luis Bello (agosto a diciembre)

Total ejecutado: G. 1.1 billones

Salarios: G. 728.323 millones(60% del total)

Obras: G. 50.548 millones (4% del total)

Intereses de bonos vencidos: G. 131.396 millones

Intereses de bonos pagados: G. 50.125 millones (38% del total)

Intereses de bonos impagos: G. 81.271 millones (62% del total)

Balance General 2024

Gestión incluida:

Óscar “Nenecho” Rodríguez

Total ejecutado: G. 1.2 billones

Salarios: G. 727.234 millones(60%)

Obras: G. 104.964. millones (8,7%)

Gasto en salarios, en diciembre

2025 Gestión de Bello: G. 132.210 millones

2024 Gestión de Nenecho: G. 64.817 millones