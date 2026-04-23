Cordillera: ANDE pone en marcha operativo para reducir pérdidas

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a través de su Gerencia Comercial y la División de Pérdidas, puso en marcha esta semana un operativo intensivo en el departamento de Cordillera, enfocado en la reducción de pérdidas de energía eléctrica y el fortalecimiento del sistema de distribución.

El plan de trabajo se desarrolla en conjunto con dependencias del área central de Gestión de Pérdidas y el Departamento de Intervenciones. El propósito es garantizar un servicio más seguro, eficiente y confiable para los usuarios.

Como parte de las acciones previstas, se realiza la verificación de unos 300 suministros eléctricos en distintos puntos del departamento, además del control de conexiones en redes de baja tensión y la detección y regularización de servicios que presenten irregularidades.

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Disminuir pérdidas eléctricas

Para estas tareas fueron desplegadas 10 cuadrillas técnicas, que operan de manera coordinada en terreno. El operativo busca disminuir de forma significativa las pérdidas eléctricas, lo que permitirá mejorar la eficiencia del sistema de distribución en la región.

Paralelamente, los equipos técnicos brindan información a los usuarios sobre el uso responsable de la energía eléctrica y advierten sobre las consecuencias del uso indebido del servicio, especialmente en casos de conexiones clandestinas o manipulación de medidores.

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Desde la institución recuerdan la vigencia de la Ley Nº 7300/2024 de Protección del Sistema Eléctrico Nacional, que establece sanciones para quienes incurran en prácticas como conexiones irregulares, alteración de medidores u otras acciones que afecten la prestación normal del servicio eléctrico.

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