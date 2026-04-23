Sumarian al PMT de Asunción detenido por supuesta golpiza a policía

La Fiscalía identificó a Nicolás Fariña como uno de los barrabravas del club Cerro Porteño que participó de la golpiza a un agente de la Policía Nacional en la gradería norte del Estadio Defensores del Chaco.

La investigación se da en el marco del partido del superclásico del torneo paraguayo de fútbol entre Olimpia y Cerro Porteño que se disputó el domingo, pero debido a los violentos incidentes, se suspendió a los 30 minutos de iniciar el encuentro.

Nicolás Fariña es inspector de tránsito de la PMT de Asunción, por lo que se le abrió un sumario una vez que fue identificado, según confirmó el director de la PMT, Rodrigo Delvalle.

“Nos costó mucho, nos dolió mucho, no es lo que esperamos y lo que queremos para nuestro trabajo diario. Lo que hicimos nosotros de primera mano fue abrir un sumario administrativo para documentar el caso y estar acorde a la ley y en virtud a la gravedad y la flagrancia de los hechos, se va a realizar un proceso de destitución”, precisó.

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Destitución dependería de investigación de la Fiscalía

Detalló que la destitución del funcionario dependería de la investigación de la Fiscalía. Explicó que el sumario administrativo se abre para ver en base a qué condiciones estaba el personal en el partido.

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“Nosotros tenemos que también cuidar la ética de nuestro trabajo y para justamente evitar cualquier suspicacia en el proceso investigativo, nosotros abrimos un sumario administrativo. El sumario administrativo no le sindica a uno como un procesado, sino que es para investigar”, aclaró.

Nicolás Fariña está nombrado hace 10 años como agente de la PMT. Actualmente tiene 37 años. Destacó que durante su tiempo en la institución nunca fue sometido a ningún régimen disciplinario, es decir, tiene el legajo limpio. Prestaba servicio en la base dos, ubicada en General Santos y Eusebio Ayala.

“Era un personal muy presente, trabajador, sin ningún inconveniente y lastimosamente ocurre este tipo de situaciones, pero que nosotros tampoco como institución podemos apañar”, concluyó.