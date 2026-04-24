Becal: últimos días para postularse a más de 250 becas de posgrado e idiomas

Desde el programa nacional Becal recordaron que la fecha límite para la inscripción de los insteresados en concursar por las 259 becas de posgrado e idiomas vence el próximo 5 de mayo a las 15:00.

Instan a los candidatos a aprovechar este fin de semana para concluir la carga de sus datos en el sistema.

Recuerdan que las postulaciones incompletas o que contengan documentación ilegible serán excluidas automáticamente del proceso de evaluación y selección, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Bases y Condiciones (GBC).

La oferta incluye 259 becas distribuidas en diversas modalidades, como las del exterior, que incluyen maestrías, doctorados, especializaciones, posdoctorados y movilidad de grado. En Paraguay las becas se ofrecen para cursos de idiomas.

Lea más: Más de 300 jóvenes de Ñeembucú rindieron examen para acceder a las Becas del Gobierno

Pasos para la postulación a becas Becal

Los interesados deben ingresar al sitio becal.gov.py/postulantes/ para revisar la Guía de Bases y Condiciones (GBC), requisitos y beneficios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La carga formal de documentos debe realizarse obligatoriamente a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del Conacyt spi.conacyt.gov.py.

Aunque los postulantes pueden solicitar orientación a los ejecutivos de becas o gestores técnicos, la carga de los documentos es un proceso personal y debe estar actualizada.

Los profesionales independientes deberán presentar sus declaraciones juradas (IVA, IRP, etc.) y contar con su Registro único de Contribuyente (RUC) activo y al día ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Lea más: Becal abre becas para posgrados, especializaciones, movilidad internacional e idiomas

Para una guía detallada paso a paso, recuerdan que los postulantes pueden consultar el portal web del MEF.