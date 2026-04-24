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24 de abril de 2026 - 16:18

Becal: últimos días para postularse a más de 250 becas de posgrado e idiomas

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El Programa Nacional de Becas “Carlos Antonio López” (Becal), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recordó a los interesados cuál es el plazo de postulación para la convocatoria 2026. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

Por ABC Color

Desde el programa nacional Becal recordaron que la fecha límite para la inscripción de los insteresados en concursar por las 259 becas de posgrado e idiomas vence el próximo 5 de mayo a las 15:00.

Instan a los candidatos a aprovechar este fin de semana para concluir la carga de sus datos en el sistema.

Recuerdan que las postulaciones incompletas o que contengan documentación ilegible serán excluidas automáticamente del proceso de evaluación y selección, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Bases y Condiciones (GBC).

La oferta incluye 259 becas distribuidas en diversas modalidades, como las del exterior, que incluyen maestrías, doctorados, especializaciones, posdoctorados y movilidad de grado. En Paraguay las becas se ofrecen para cursos de idiomas.

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Pasos para la postulación a becas Becal

Los interesados deben ingresar al sitio becal.gov.py/postulantes/ para revisar la Guía de Bases y Condiciones (GBC), requisitos y beneficios.

La carga formal de documentos debe realizarse obligatoriamente a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del Conacyt spi.conacyt.gov.py.

Aunque los postulantes pueden solicitar orientación a los ejecutivos de becas o gestores técnicos, la carga de los documentos es un proceso personal y debe estar actualizada.

Los profesionales independientes deberán presentar sus declaraciones juradas (IVA, IRP, etc.) y contar con su Registro único de Contribuyente (RUC) activo y al día ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

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Para una guía detallada paso a paso, recuerdan que los postulantes pueden consultar el portal web del MEF.