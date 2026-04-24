CIDH advierte sobre riesgo de extinción de los ayoreos y preocupa cierre del Indi en Asunción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual 2025, advierte sobre el riesgo de extinción cultural del pueblo ayoreo, debido a la situación de deforestación en el Chaco.

“Se reporta riesgo de extinción cultural de los Ayoreo en aislamiento voluntario debido a la deforestación en el Chaco”, apunta el documento.

Desde el 2024 que las comunidades ayoreas denuncian un “riesgo inminente” de genocidio a grupos ayoreo que viven en aislamiento voluntario, por ejemplo, en ciudades como Filadelfia, en el departamento de Boquerón.

Según denuncian ayoreos, el avance sobre el bosque nativo, produce que los indígenas que viven en aislamiento voluntario se muevan de manera constante por su vida.

Preocupa cierre de oficinas del Indi en Asunción

El informe también afirma que en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, el Estado cerró la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), en Asunción y dispuso el traslado de su personal a sedes regionales.

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Organizaciones indígenas habían denunciado el año pasado que esta medida viola el marco legal, por lo establecido en el artículo 29 de la Ley 904 sobre el “Estatuto de las comunidades indígenas”, que regula a la institución.

Este artículo es claro en cuanto indica que e el Indi debe tener domicilio legal en Asunción. “De esta forma asegura un acceso equitativo y centralizado a sus funciones administrativas y de representación”, expresan las comunidades indígenas.

La Comisión agrega que “resulta preocupante por la falta de consulta previa en la adopción de esta medida”. Es que la normativa también apunta a que, todo tipo de acción como el traslado de sede, debe ser necesariamente con consulta previa con las comunidades.

CIDH alerta sobre desprotección de tierras ancestrales indígenas

El reporte afirma que el riesgo sobre los pueblos ayoreos, así como el cierre de oficinas del Indi en la capital, se dan en un escenario de continuos desafíos relacionados con la protección de tierras ancestrales indígenas, los desalojos y el derecho a la participación.

Recuerda las numerosas protestas de parte de comunidades y organizaciones tanto en Asunción, Central y el interior del país, en reclamo del cumplimiento de sus derechos y criticando la falta de participación.

En setiembre del año pasado, la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), organizó una protesta en la capital, exigiendo la reapertura del Indi en Asunción, un presupuesto real para la compra de tierras para las comunidades el fin a los desalojos forzosos y una mesa de diálogo nacional que garantice la participación real con el Gobierno.