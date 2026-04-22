Tierras ancestrales indígenas: “La propiedad privada se tiene que respetar”, dice el Indi

Comunidades indígenas continúan reclamando al Gobierno paraguayo la titulación de tierras que se encuentran en lo que esos grupos originarios consideran territorio ancestral suyo.

Argumentan, por ejemplo, que el puente Héroes del Chaco que se construyó sobre el río Paraguay para conectar Asunción con el Bajo Chaco fue erigido sin consulta ni consentimiento sobre tierras ancestrales del pueblo Maká, que les fueron otorgadas en la década de 1940.

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Reclamos similares son realizados también en muchos otros puntos del país.

“La propiedad privada se tiene que respetar”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Hugo Samaniego, dijo que su institución - que debe velar por los derechos de los miembros de pueblos originarios – siempre busca el diálogo, pero afirmó que muchas tierras que los indígenas reclaman son terrenos privados de personas que “pagan sus impuestos” y enfatizó que “la propiedad privada se tiene que respetar”.

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Dijo respetar los reclamos de los pueblos originarios y agregó que las tierras que reclaman como ancestrales “habrán sido” suyas “en su momento, en el año 1500”, pero insistió en decir que se deben respetar los derechos de los propietarios actuales de las tierras y que “todos pagan impuestos”.

Grupos “instruccionados”

Samaniego dijo que muchas comunidades nativas “entienden” esa situación y que “con el 80 por ciento no tenemos problemas”, pero agregó que hay “un grupo” de indígenas que “se dedica a chantajearnos” con medidas de fuerza como cierres de ruta.

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Afirmó también que el Indi ha denunciado el hallazgo de plantaciones de marihuana en tierras indígenas.

Especuló que podría haber “un grupo que está instruccionado” (sic) por organizaciones no gubernamentales para buscar “un clima de enfrentamiento”.

Sin embargo, señaló que actualmente no se registran “muchas invasiones” de tierras por parte de miembros de pueblos originarios.