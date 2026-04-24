Circunscripción Judicial de Misiones rindió homenaje a víctimas de la dictadura a 50 años de la Pascua Dolorosa

La abogada Águeda Pereira, hija de Luis Pereira, desaparecido durante el régimen dictatorial del general Alfredo Stroessner, señaló que la actividad tuvo como eje principal resaltar la memoria histórica y cuestionar la falta de disculpas públicas por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles durante la dictadura.

En el acto estuvieron presentes los ministros superintendentes Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Santander, además del Dr. José Agustín Fernández y el diputado Arnaldo Valdez (PLRA), víctimas sobrevivientes de la dictadura, como Constantino Coronel, familiares de víctimas, entre otros. Fernández llevó adelante una charla sobre los “Archivos del Terror”, en el marco de la recordación de la denominada Pascua Dolorosa.

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Durante la actividad, se recordó que, cuando ocurrieron las terribles represiones recordadas como Pascuas Dolorosas en Misiones, las víctimas no contaban con garantías judiciales. Según lo expresado por la abogada Pereira, parecía inexistente el Poder Judicial, ya que no había jueces que pudieran atender los pedidos de auxilio de los luchadores campesinos que eran perseguidos.

En ese contexto, se realizó un reconocimiento simbólico a Luis Pereira, víctima del régimen stronista. El documento entregado a sus familiares destaca que su nombre perdurará en la memoria colectiva como símbolo de lucha contra la dictadura de Alfredo Stroessner.

Pereira también expresó que, como familiares y miembros de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), valoran el gesto de las autoridades judiciales. Consideró importante que se reconozcan las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado y que la sociedad paraguaya mantenga viva la memoria de quienes pensaron diferente.

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“A 50 años, recibimos este reconocimiento con esperanza y alegría. Es una forma de decir que, en alguna medida, se hace justicia por nuestros familiares que fueron asesinados, desaparecidos y torturados. Es fundamental que estos hechos se difundan y que la ciudadanía conozca que se ha dado un pequeño paso hacia la justicia”, concluyó Pereira.

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